24 декабря – 358-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 7 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 24 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются Католический Сочельник, День путешествий по витринам.

В Украине - День работников архивных учреждений, в Мексике, Испании - Хорошая ночь, в Италии - Праздник семи рыб, в ПМР - День Конституции, в США - День эгг-нога, в Финляндии - День декларации о Рождественском мире, в Микронезии - День Конституции.

Памятные даты 24 декабря, годовщины и события

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий год24 декабря 1777 года капитан Джеймс Кук и его корабли «Резольюшн» и «Дискавери» открыли остров, который 2 января Кук назвал островом Рождества.

24 декабря 1801 года в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Он был рассчитан на восемь пассажиров и приводился в движение паровой машиной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров - скорость вместительных омнибусов достигала 24 км/ч. В 1834 году паровой омнибус Мачерони и Сквайра показал рекордную для тех лет надежность - 2740 км без какого-либо ремонта. Серьезной преградой развитию паромобилей стали лошади, которые пугались при виде грохочущего и извергающего пары экипажа и становились неуправляемыми. На паровики ополчились процветавшие тогда конные компании и владельцы дорог (не каждая мостовая выдерживала паровой экипаж с тяжелым котлом). В результате в 1865 году был принят так называемый «Закон о красном флаге», согласно которому перед каждым самоходным экипажем не ближе 55 метров должен был идти человек, предупреждавший о возможной опасности. Тем не менее, претерпевшие многочисленные усовершенствования паромобили применялись вплоть до 1910-х годов и оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

В этот день в 1865 году был основан Ку-клукс-клан. После поражения в Гражданской войне 1861-1865 годов в США несколько ветеранов-конфедератов создали эту тайную расистскую террористическую организацию, чтобы бороться с негритянским движением и прогрессивными организациями. Куклуксклановцы придумали себе специальную униформу: белые балахоны с прорезями для глаз для устрашения непокорных негров и невозможности идентификации членов организации федеральными властями. В 1870-х годах из-за совершаемых с особой жестокостью казней непокорных, организация была формально распущена. Однако она не прекращала своего существования и была возрождена в 1915 году в Атланте. Теперь уже куклуксклановцы преследовали не только негров, но и католиков, евреев, а также всех иммигрантов и иностранцев. Число членов Ку-клукс-клана в 1920-е годы превышало 4 млн человек! Они устраивали марши, парады, ночные шествия с горящими крестами. В годы Великой депрессии и войны Ку-клукс-клан фактически прекратил свое существование. Но в 1960-е годы организация вновь возродилась, когда террору подвергались активисты борьбы за гражданские права. 13 октября 1999 года городской совет Чарлстона (штат Южная Каролина) проголосовал за то, чтобы признать Ку-клукс-клан террористической организацией. В принятой резолюции также осуждаются любые другие группировки, которые «сеют ненависть к другим людям, расам, религиям, культуре или образу жизни». В настоящее время Ку-клукс-клан не образует единой организации, к нему относят себя небольшие группы активистов, сосредоточенные почти исключительно в южных штатах США, но также приверженцы его действуют и в других странах.

24 декабря 1982 года в Киеве совершил свой первый опытный полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», созданный ОКБ Антонова. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев - 73,3 м, максимальная взлетная масса - 392 тонны, грузоподъемность - 120 тонн, дальность полета - 16 000 км. В 1990 году «Руслан» осуществил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 часа 16 минут и установив 7 мировых авиационных рекордов. Гражданский вариант самолета может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки больших грузов на дальние расстояния. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года. Серийно производился Ульяновским авиационным промышленным комплексом «АВИАСТАР» в 1984–2004 годах и Киевским авиазаводом «АВИАНТ» в 1982–2003 годах. В 2004 году производство самолетов Ан-124 было остановлено.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 декабря чтит память преподобного Никона Печерского (игумена Киево-Печерской лавры) и преподобного Даниила Столпника (подвижника). Другие названия праздника: «Никон», «Никон Сухой Печерский», «Даниил», «Данила и Лука».

Что сегодня нельзя делать

В старину в этот день не рекомендовалось выходить из дома без особой надобности. Считалось, что на улицах бродит различная нечисть. Обычно она показывалась в виде метелей.

Приметы на 24 декабря

Читайте такжеПодарки мужу на Новый год 2021: как выбрать презент – лучшие идеиИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- вороны перелетают с места на место и не могут успокоиться – быть метели;

- сороки громко стрекочут - к похолоданию;

- сколько снега на Никона - столько и травы будет весной.

24 декабря именины

Именины у Емельяна, Николая, Ивана, Луки, Леонтия, Терентия и Петра.

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Автор: Нана Черная