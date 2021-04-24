24 апреля - 114-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 251 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 24 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения газированной воды, Международный день ветеринарного врача, Международный день настольных игр, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, Всемирный день тай-цзи и цигун, День модной революции, Международный день скульптуры, Всемирная неделя иммунизации, Всемирный день борьбы с менингитом, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеВ США - День Боба Уиллса, День независимого книжного магазина, День переделки, День открытия бассейна, День «Спасите лягушек», День поцелуя надежды, День наблюдения за птицами, День обоняния, День сосиски в тесте, День рождения ослика Иа-Иа, в Армении - День памяти жертв геноцида, в Колумбии - День детей, в Нигере - День согласия, в Индии - День местного самоуправления, День расширения политических прав женщин, в Монголии - День генералов, в Гамбии - День Республики, в Непале - День демократии, в Канаде, Австралии - День Капхенской битвы.

Памятные даты 24 апреля, годовщины и события

В 1800 году президент США Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив 5 тысяч долларов на закупку книг. Вскоре она преобразовалась в институт государственного масштаба. А после Второй мировой войны библиотека стала самым крупным международным источником информации в формате научного центра. Сегодня библиотека конгресса работает как мощный библиографический центр и как американское агентство по авторскому праву.

В 1833 году в США была запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду.

В 1915 году турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днем памяти жертв геноцида армян.

В 1953 году английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

В 1962 году в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

24 апреля 1964 года в Копенгагене была обезглавлена Русалочка - один из самых известных символов Копенгагена и всемирно известная достопримечательность для туристов. Жители и гости Копенгагена в этот день были потрясены видом обезглавленной Русалочки, героини Андерсена. Ее образ был воплощен в бронзе скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году на валуне у набережной Лангелинье. Голову Русалочки так и не нашли – пришлось создавать новую. По поводу этого акта вандализма ходили слухи, что его совершил ранее судимый художник-«ситуационист» Йорген Наш. Позже, в своей книге 1997 года, Наш подтвердил, что скульптура пала жертвой его борьбы с «отжившим классическим искусством». Стоит отметить, что в судьбе Русалочки нападение Наша оказалось не первым и, к сожалению, не последним. В 1961, 1963 и 1976 годах ее обливали красной краской, пририсовывали трусики и бюстгальтер. В 1984 году многострадальной скульптуре «ампутировали» правую руку. А в 1990 году ей снова почти отпилили голову. В 1998 году вновь отсекли голову, которую на этот раз быстро нашли. А в 2003 году Русалочку сбросили в воду. Русалочку всегда восстанавливали по слепку, оставленному ее создателем.

В 2003 году вышла версия Windows Server 2003.

В 2009 году компания General Motors официально анонсировала прекращение выпуска автомобилей «Pontiac» и ликвидацию торговой марки к 2010 году.

В 2013 году произошло обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1127 человек, ранены были свыше 2500.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняПравославная церковь 24 апреля чтит память мученика Антипа Пергамского, епископа. Другие названия праздника - «День Антипа», «Половод», «Водогон».

Что сегодня нельзя делать

День считался неподходящим для посадок, поэтому 24 апреля в поле не работали. Также не рекомендуется вышивать, шить, вязать и заниматься другим рукоделием.

Приметы на 24 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь - уродятся грибы;

- пошел снег - озимые не уродятся, а плохая погода продлится еще месяц;

- на реке остался лед - лето будет холодным.

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Автор: Нана Черная