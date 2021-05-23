23 мая - 143-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 222 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 23 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день черепахи, Всемирный день спортивной борьбы, Международный день по искоренению акушерских свищей, Всемирный день борьбы с болезнью Крона и язвенным колитом.

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Памятные даты 23 мая, годовщины и события

В 1592 году в Венеции инквизицией был арестован итальянский просветитель Джордано Бруно, обвиненный в ереси. Бруно - философ и поэт, представитель пантеизма. Будучи католическим священником, развивал неоплатонизм в духе возрожденческого натурализма, пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо ди Фьоре Рима в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были: «Сжечь – не значит опровергнуть». Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический Индекс запрещенных книг. Спустя три столетия, в 1889 году, на месте казни в честь Джордано Бруно был воздвигнут памятник. В 1973 году в Италии был снят фильм «Джордано Бруно».

В 1904 году в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

В 1949 году в западной оккупационной зоне было создано новое государство – Федеративная Республика Германия (ФРГ), а в советской оккупационной зоне – Германская Демократическая Республика (ГДР). Объединение Германии, официально - немецкое воссоединение или восстановление единства Германии – состоялось 3 октября 1990 года путем вхождения ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией Федеративной Германии.

В 1985 году в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорожденных остались в живых, но все они имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики «ребенок из пробирки».

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеПравославная церковь 23 мая чтит память апостола Симона Зилота. Другие названия праздника - «Именины Земли», «День Земли», «Симон Зилот». 23 мая «Мать Земля» чествуется как именинница.

Что сегодня нельзя делать

В этот день Земля «отдыхает», поэтому ее нельзя пахать, копать, боронить.

Приметы на 23 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь и ветер - к теплым дням;

- кроты вокруг норы землю разбросали – к дождливой погоде.

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Автор: Нана Черная