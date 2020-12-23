Какой праздник 23 декабря 2020
В этот день мир отмечает День снежных ангелов, Праздник человеческого света, Всемирный день сноубординга.
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В Украине - День штабных специальностей и войск специальной связи, в Канаде - Пьяный вечер, в Швеции - День рождения королевы, в Мексике - Ночь редиса, в США - День семейных корней, «Фестивус», в Судане - День детей, в Египте - День победы, в Индии - День фермера, в Исландии - День cвятого Торлака, в Литве - Праздник Блукаса, в Британии - Вечер Тома Боукока.
Памятные даты 23 декабря, годовщины и события
23 декабря 1876 года была принята первая конституция Османской империи.
В 1900 году Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.
В 1913 году была основана Федеральная резервная система США из ряда крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в ФРС, имеют право осуществлять эмиссию доллара.
23 декабря 1947 года считается Днем изобретения транзистора. Первый транзистор создали американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs. Это произошло 16 декабря 1947 года, а спустя неделю - 23 декабря - состоялось официальное представление изобретения. В 1956 году ученые были награждены Нобелевской премией по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости. Позднее транзисторы заменили вакуумные лампы в большинстве электронных устройств, свершив революцию в создании интегральных схем и компьютеров. Название для нового устройства придумал Джон Пирс.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 23 декабря чтит память святых мучеников Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена. В народе праздник назвали День Мины.
Что сегодня нельзя делать
В этот день категорически запрещалось ругаться и повышать голос - это может разгневать святого.
Приметы на 23 декабря
Читайте такжеФильмы на Новый год 2021 - что посмотреть для праздничного настроенияИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- стоит ясная погода - скоро ударят морозы;
- снег ветром легко разносится - лето будет без дождей.
23 декабря именины
Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория и Анатолия.
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