22 марта - 81-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 284 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 22 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день таксиста, День Балтийского моря, Всемирный день водных ресурсов.

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеВ США - День штата Западная Вирджиния, День баварских блинчиков, День валяния дурака, День ощущения себя молодым, День гордости Гриффиндора, День пения, в Синт-Мартен - День посадки деревьев, в Германии - День берлинского медведя, в Колумбии - День святого Иосифа, в Японии - День телевидения, в Пуэрто-Рико - День отмены рабства, в Гане - Неделя инженерии, в Новой Зеландии - День Отаго, в Лаосе- День Народно-революционной партии.

Памятные даты 22 марта, годовщины и события

В 1633 году Галилей коленопреклоненно отрекся от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день Папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он жил в строжайшем уединении.

В 1675 году король Англии Карл II основал Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета. До этого времени и еще много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце XIX века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым Гринвичский меридиан.

В 1772 году рабство объявляется в Англии вне закона.

В 1841 году в США было запатентовано производство крахмала.

В 1874 году в США впервые в мире была проведена игра в большой теннис. Она состоялась на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры. Название теннис (англ. tennis) произошло от французского tenez, повелительной формы глагола tenir, «держать». Этим выкриком игрок в реал-теннис предупреждал соперника, что он собирается подавать. Ракетка (англ. racquet) происходит от французского raquette, которое, в свою очередь, произошло от арабского rakhat, означающего «ладонь». Система счета в геймах «15», «30», «40» произошла от французских quinze, trente, quarante, что представляет созвучную последовательность.

В 1882 году Конгресс США запретил многоженство.

В 1888 году собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.

В 1894 году была проведена первая хоккейная игра за Кубок Стэнли: «Монреаль» выиграл у «Оттавы» 3:1.

В 1895 году в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики». На белом экране специально приглашенные зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев Люмьер. Незадолго до этого французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». А днем рождения кино станут считать 28 декабря того же 1895 года. В тот день в парижском кафе на Бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Фильм заставил зрителей вскочить с мест от страха… Еще бы, ведь на них двигался поезд!

В 1904 году в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.

В 1945 году в Каире была основана Лига арабских государств. В ее состав первоначально вошли Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Трансиордания (ныне Иордания), Саудовская Аравия и Йемен.

В 1989 году в испытательном полете самолета Ан-225 «Мрия» было установлено 109 мировых рекордов.

В 1995 году космонавт Валерий Поляков вернулся на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе - 437 суток и 18 часов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 марта чтит память сорока Севастийских мучеников. В народе в этот день почитали жаворонков и 40 птиц, которые возвращаются из теплых краев. 22 марта еще называли Жаворонки или Сорок сороков.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя тяжело физически работать, заниматься ремеслом, рукоделием и выполнять работу по дому. Праздник припадает на время Великого поста, поэтому нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца. Не стоит одалживать и брать в долг.

Приметы на 22 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода 22 марта, такой она будет еще сорок дней;

- гром - к плохому урожаю;

- теплый ветер - лето будет дождливым;

- много галок и сорок - скоро будет по-летнему тепло.

22 марта именины

Именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Ивана и Натальи.

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Автор: Нана Черная