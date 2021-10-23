УНИАН разобрался, будет ли 2022 високосным, и что сулит нам этот год.

Совсем немного осталось ждать до начала нового 2022 года. Прошлые года были очень сложными, поэтому на предстоящий год возлагают много надежд.

Многие люди интересуются, будет ли 2022 год високосным. В таком году февраль насчитывает 29 дней и он считается не очень удачным. К примеру, в високосные года не рекомендуется играть свадьбу.

2022 год - високосный или нет

Високосным является каждый четвертый год. Определить, является ли он високосным, очень просто: он должен без остатка делиться на 4, 100 или 400. 2022 не делится ни на одно из этих числе. Следовательно, он не является високосным и в феврале будет 28 дней.

Следующими високосными годами будут 2024, 2028, 2032 и 2036.

2022 - год кого по восточному календарю

По восточному календарю 2022 - год Тигра. Покровителем года по китайскому гороскопу будет Черный Водяной Тигр. Это справедливый и мудрый, но очень вспыльчивый знак. Он часто посылает людям различные испытания, чтобы они становились сильнее. Поэтому следующий год будет непростым.

Чего ждать от 2022 года

Черный Тигр является символом мужского и творческого начала. Астрологи утверждают, что год будет более удачным для мужчин, а также представителей творческих профессий. Стихия воды делает 2022 удачным годом для любви и семейных отношений.

Одиноким людям этот год будет благоволить в поисках любви. Однако Тигр не одобряет мимолетных и быстрых романов. Стремитесь к серьезным и длительным отношениям. Обольстители и изменщики в следующем году будут несчастными.

Астрологи рекомендуют быть честными и справедливыми в следующем году. Не пытайтесь заработать деньги или репутацию нечестным трудом, иначе судьба вас накажет. Лениться также не стоит. Это хороший год для открытия своего дела, ремонта, длительного путешествия. Удачными будут занятия музыкой, рисованием и спортом.

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Автор: Екатерина Пулатова