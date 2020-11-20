20 ноября – 324-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 41 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 20 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день ребенка, День Microsoft Windows, День перевоплощений, День педиатра, День памяти трансгендеров, День индустриализации Африки, Международный день борьбы с издевательствами.

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Во Вьетнаме - День учителя, в США - День будущих учителей Америки, День абсурда, День арахисово-сливочной помадки, День имени своего компьютера, День глобальных объятий бегунов, в Британии - День свадьбы королевы Елизаветы II, в Мексике - День революции, в Испании - День 20-N, в Бразилии - День сознания темнокожих, в Таиланде - День военно-морских сил.

Памятные даты 20 ноября, годовщины и события

20 ноября 1820 года в Тихом океане произошел несчастный случай с американским китобойным парусником «Эссекс». Судно водоизмещением 238 тонн вышло на промысел из порта в штате Массачусетс в 1819 году. В течение почти полутора лет экипаж бил китов в южной части Тихого океана, пока один кашалот не положил этому конец. Китобойное судно «Эссекс» было несколько раз протаранено гигантским китом. 20 матросов на трех крошечных шлюпках добрались до необитаемого острова Хендерсон, входящего ныне в состав британских островов Питкерн. Голод, жажда и каннибализм погубили почти всех, только через 95 дней после нападения кита капитана Полларда и еще одного моряка спасло другое китобойное судно. Первый помощник Чейз, спасшийся на другой шлюпке, написал отчет об этом «приключении». Спустя тридцать лет этот эпизод лег в основу романа Германа Мелвилла «Моби Дик». История полтора века считалась матросской «байкой про белого кита», пока в 1974 году похожую особь - молодую самку-альбиноса кашалота - действительно не поймали в Атлантике и не доставили в океанариум для изучения.

В 1945 году начался Нюрнбергский процесс - суд над военными преступниками Третьего рейха.

В 1962 году завершился Карибский кризис – очередной виток «холодной войны».

В 1979 году впервые больному перелили искусственную кровь.

В 1985 году была запущена версия Microsoft Windows 1.0.

В 1990 году был арестован серийный убийца Андрей Чикатило - маньяк, садист, извращенец, имя которого стало нарицательным. Кровавая драма, длившаяся с 1978 по 1990 год в Ростовской области, не имела аналогов в истории криминалистики. Человек с высшим образованием, отец двоих детей, Чикатило совершил 53 доказанных убийства (по оперативным сведениям, им было совершено более 65 убийств). Жертвами маньяка были женщины и дети. Операция по поиску серийного убийцы «Лесополоса», начавшаяся в декабре 1985 года в Ростовской области, - одно их самых масштабных оперативных мероприятий советских правоохранительных органов. За все время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек, попутно было раскрыто 1062 преступления, была накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на спецучет было поставлено 5845 человек, проверено 163 тысяч водителей автотранспорта. Были даже использованы военные вертолеты, чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы. Розыск убийцы обошелся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года. После вынесения приговора Чикатило был доставлен в Новочеркасскую тюрьму. Находясь в камере смертников, Чикатило следил за своим здоровьем: не курил, делал зарядку, с аппетитом ел. Он прошел массу психиатрических экспертиз, которыми был признан здоровым, писал многочисленные жалобы от ЦК КПСС до редакций центральных газет на судью и следствие, а также 18 июля 1993 года прошение о помиловании на имя президента РФ Бориса Ельцина. 4 января 1994 года было отклонено его последнее прошение, где Чикатило указывал на то, что 40 лет проработал на благо страны, прожил нелегкую трудовую жизнь при «коммунистической тирании» и мечтает жить в новой и свободной стране, а уголовное дело, где его определяют как насильника, убийцу и людоеда, полностью сфабриковано и нет никаких фактов его виновности. Отмечал, что у него «психопатия шизоидно-мозаичного круга с сексуальными перверсиями, головные боли от черепно-мозгового давления, бессонница, кошмары, аритмия сердца», которые он не может доказать, поскольку история болезни находится в Шахтинской психиатрической больнице. Чикатило выставлял себя самого жертвой советской политической системы, заявлял, что свято верил в «победу Коммунизма во всем мире» и считает себя единственным настоящим коммунистом - «коммунистом № 1». В заключении он просил о посмертной реабилитации своих деда и отца, ставших жертвами режима, а также об отмене собственного приговора 1984 года и о переводе из Новочеркасской тюрьмы в Москву для того, «чтоб говорить правду об этом странном, сенсационном деле, чтобы написать мемуары о моей трагической жизни, дабы встретиться со специалистами - юристами, сексопатологами, психиатрами…». 13 февраля Чикатило сообщили, что ночным рейсом его доставят в Москву на новое обследование. Вечером 14 февраля, символично – в День влюбленных, Чикатило на автомобиле УАЗ был доставлен в сопровождении двух конвоиров в место исполнения приговоров к расстрелу и казнен выстрелом в затылок. Похоронен под номером в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 ноября чтит память святого мученика Феодота. В простонародье его прозвали «Ледоставом», так как лед начинал сковывать реки и озера. Другие названия праздника: «Федот Корчемник», «Зимородок».

Что сегодня нельзя делать

Беременным нельзя в этот день есть на бегу, иначе ребенок будет беспокойным, а также нельзя много спать - малыш вырастет невероятно ленивым. Не планируйте ничего значимого. Не желательно переезжать или менять квартиру. День плох для помолвок и бракосочетаний. Еще на Федота запрещено вязать.

Приметы на 20 ноября

Читайте такжеМихайлов день 2020: когда отмечаем, традиции и запреты праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет обильный снег - весной растекутся реки;

- выпавший снег лег плотно к стенам дома - урожай будет неказистым;

- гололед - такая погода простоит еще несколько дней.

20 ноября именины

Именины у Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла и Павла.

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Автор: Нана Черная