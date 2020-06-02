2 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

2 июня – 153-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 212 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 2 июня 2020

В этот день мир отмечает Праздник падающих шкафов, International Whores Day, Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения.

Читайте такжеЦерковные праздники в июне 2020: православный календарь на месяцВ Таиланде празднуют День ананаса, в США - День любви к своему стоматологу, День мороженого «Rocky Road», в Италии - День республики, в Азербайджане - День гражданской авиации, в Словении - День железнодорожника, в Канаде - День ветеранов, в Болгарии - День памяти Христо Ботева, или День памяти борцов, павших за свободу страны в борьбе против османских поработителей.

Памятные даты 2 июня, годовщины и события

В 1537 году специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.

В 1857 году Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

В 1891 году по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе было введено пенальти.

В 1896 году в США итальянец по происхождению Гульельмо Маркони запатентовал радио.

В 1897 году еженедельник «New York Journal», опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

В этот день в 1946 году в Италии по результатам референдума была упразднена монархия и провозглашена республика. Что немаловажно - женщинам было предоставлено право голоса.

В 1953 году 2 июня в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. Тогда ей было 25 лет. Впервые это событие транслировалось по телевидению. Сейчас королеве 94 года, но несмотря на почтенный возраст, чувствует она себя превосходно. Плюс, более 70 лет благополучного брака. Видимо, играет свою роль образ и режим жизни, который более 60 лет остается неизменным. О своих традициях королева не рассказывает журналистам, но ВВС поведала. Так, завтрак Ее Величества строго в 9 утра, причем в одиночестве. Меню стола, как и у подданных - кукурузные хлопья с парой ложек сухофруктов, вареное яйцо, тост с вареньем и чай с молоком. К этому времени, за исключением Рождества, когда у королевы выходной, ее личный секретарь готовит знаменитый «красный портфель» с документами для ознакомления и подписи монарха. После идет время ответов на корреспонденцию - чернильной ручкой на специальной бумаге и обязательно со словами благодарности. Потом занятия по настроению - езда верхом, прогулки в парке, встречи и приемы. К четырем часам королевской чете подают обед - чай с пирожными, печеньями и бутербродами. Больше всего Елизавета любит бисквиты – медовый, имбирный, фруктовый или шоколадный. Бутерброды подаются, как минимум, двух видов - с огурцами, копченым лососем, яйцами и майонезом, ветчиной и горчицей. Через пару часов следует дань традиции английской аристократии - вечерняя ванна перед ужином, который начинается с напитков. Ее Величество предпочитает коктейль из джина с вермутом. На ужин королева любит блюда, приготовленные из дичи или рыбы из ее поместий. Экзотическую пищу она не любит. Вот так выглядит один день Английской королевы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 июня чтит память благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея. В народе день назвали Тимофей Грядочник. Считается, что святой Тимофей был большим любителем овощей, а в особенности огурцов. Именно поэтому праздник часто ассоциируют с огурцами.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться с соседями и родными – можно накликать беду.

Приметы на 2 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- льет ливень - через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад;

- солнце всходит в тучах – урожай огурцов будет богатым;

- на ели много шишек – к изобилию крыжовника.

2 июня именины

Именины у Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа и Владимира.

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