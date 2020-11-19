19 ноября – 323-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 42 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 19 ноября 2020

В этот день мир отмечает Международный мужской день, День отказа от курения, Всемирный день сантехника, Всемирный день туалета, Всемирный день философии, День женского предпринимательства.

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Памятные даты 19 ноября, годовщины и события

19 ноября 1190 года был учрежден Тевтонский орден - немецкий католический духовно-рыцарский орден. Он возник в Палестине во время крестовых походов. Римский папа Климент III утвердил орден как «Братство Тевтонской церкви Святой Марии Иерусалимской» в 1191 году. А при Папе Римском Иннокентии III он был преобразован в духовно-рыцарский орден, задачами которого стали: защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви. В качестве весьма малочисленной церковной организации он существует до сих пор в Германии.

В 1703 году в этот день в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».

19 ноября 1819 года в Мадриде в специально выстроенном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прадо - одна из богатейших художественных галерей мира. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. И только после национализации в 1868 году музей получил свое нынешнее название — Музей Прадо. Его художественная коллекция содержит множество шедевров во всех жанрах живописи. Она составлена на основе собрания испанских королей и располагает шедеврами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Суврбарана, Тициана, Эль Греко и других великих мастеров. Сегодня Национальный музей Прадо является одним из символов Испании. Кроме того, это - один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Здание музея представляет собой выдающийся образец позднего испанского классицизма. На данный момент коллекция музея насчитывает более 8600 полотен. Периодически картины из музея экспонируются на выставках в других странах.

В 1891 году была продана первая игрушечная железная дорога. Это произошло в немецком Геппинзене.

В 1946 году Генассамблеей ООН была принята Резолюция против религиозного и расового преследования.

В 1969 году американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществил посадку на Луну.

В 1969 году известный бразильский футболист Эдсон Арантес ду Насименту забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

В 1978 году в результате массового самоубийства членов секты «Храм народов», руководимой Джимом Джонсом, в Гайане погибли 911 человек.

В 1987 году на аукционе за рекордную сумму 5,5 миллиона долларов был продан автомобиль «1931 Bugatti Royale».

В 2004 году произошла самая масштабная драка в истории американского спорта - между клубами НБА «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 ноября чтит память святителя Павла - исповедника, патриарха Константинопольского, и мученицы Клавдии Анкирской. Другие названия праздника: «Павел», «Павел исповедник», «Клавдия», «Ледоставы».

Что сегодня нельзя делать

Не занимайте и не одалживайте деньги. Чтобы не рассердить Клавдию, нельзя есть в этот день мясных продуктов. Она может наслать болезни и неприятности. Постарайтесь не обижать домашних животных.

Приметы на 19 ноября

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в заключительный месяц годаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- снегопад – зима будет снежной;

- нет ветра - скоро похолодает;

- алая заря - к ливню;

- звездное небо - к морозу, звезд не видно – к снегопаду.

19 ноября именины

Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора и Никиты.

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Автор: Нана Черная