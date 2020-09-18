18 сентября - 261-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 104 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 18 сентября 2020

В этот день мир отмечает День памяти погибших мотоциклистов, Международный день электронной книги, Всемирную акцию «Очистим мир», Всемирный день мониторинга качества воды, Международный день вина «Гренаш».

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В США - День осведомленности о синдроме дефицита внимания, День объятий отправителя поздравительной открытки, День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении, День памяти военнопленных и пропавших без вести, День первой любви, День уважения, День чизбургера, День козинаков из риса, в Армении - День астрономии, в Чили - День независимости, в Азербайджане - День национальной музыки, в Японии - День островных языков.

Памятные даты 18 сентября, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики.

В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник – человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождении узника. Легенде он обязан и своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшезе, и, согласно предписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии, с ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргерит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В безмолвии он прожил 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка «Железной маски» оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. Историки и писатели строили разные гипотезы о личности таинственного узника. Одни видели в нем графа Вермандуа, сына Людовика XIV от Лавальер, другие полагали, что это был интендант Фуке, называли и других лиц. Но особенно устойчивыми были версии, считавшие «Железную маску» сводным братом «короля-солнца». Предполагали также, что узник Бастилии мог быть родным братом Людовика XIV, его близнецом, которого изолировали, опасаясь междоусобий в стране. Этот вариант, казавшийся особенно романтичным, вошел в художественную литературу. История «Железной маски», три столетия будоражащая воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах 17 века. Первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке Людовика XIV». Спустя столетие к загадке «Железной маски» обратился Александр Дюма-отец.

В 1793 году президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.

В 1830 году в этот день были проведены своеобразные соревнования: лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.

В 1851 году вышел в свет первый номер «Нью-Йорк таймс» ценой в 2 цента.

В 1918 году был основан Одесский национальный политехнический университет.

В 1947 году было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) – агентство Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. ЦРУ – это основной орган внешней разведки США. История следующая: во время Второй мировой войны по указанию президента Рузвельта была создана первая в истории США разведывательная организация «Управление стратегических служб» (УСС). После войны президент Трумэн расформировал УСС, но, понимая необходимость в систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании Национального разведывательного управления. В следующем году конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации. И после подписания президентом Трумэном Закона о национальной безопасности, 18 сентября 1947 года было официально учреждено Центральное разведывательное управление, подчиненное Совету национальной безопасности. Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер. В истории ЦРУ, как любого разведывательного управления, были и блестящие достижения, и серьезные провалы. В последнее время основными направлениями деятельности ЦРУ стали экономическая разведка и борьба с международным терроризмом и наркомафией. Штаб-квартира Управления находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. Деятельность ЦРУ и его сотрудников отражена в многочисленных романах и кинофильмах.

В этот день в 1976 году прошли похороны главы Китая Мао Цзэдуна. После двух тяжелых инфарктов он скончался 9 сентября 1976 года на 83-м году жизни. Кроме того, он страдал от болезни Паркинсона. На похороны «Великого кормчего» пришло более миллиона человек. Тело покойного подверглось бальзамированию по разработанной китайскими учеными методике и выставлено для обозрения год спустя после смерти в мавзолее, сооруженном на площади Тяньаньмэнь. После смерти «Великого кормчего» множество женщин обратились в ЦК КПК с просьбой выдать им пособие на детей, отцом которых был Мао. Надо сказать, почти все обратившиеся пособие получили: члены Политбюро Компартии Китая хорошо знали о привычках своего вождя. Женщины не лгали – они действительно растили детей Мао. «Великий кормчий» еще известен как основатель «культурной революции» в Китае, когда было уничтожено несколько миллионов людей, начиная от простых рабочих и крестьян, заканчивая партийной и культурной элитой КНР. Отряды «борцов» громили все подряд, жизнь в городах замерла. Сжигались картины, книги, произведения искусства, мебель. Вскоре Мао осознал последствия своей деятельности, но поспешил возложить всю ответственность за происшедшее на свою третью жену Цзян Цин, тем самым предотвратив развенчание своего культа личности. Вдова Мао была приговорена к пожизненному заключению, сначала она отбывала срок в тюрьме, а затем в хорошо охраняемом особняке. Разрешили только встречи с дочерью. 14 мая 1991 года вдова Мао сделала петлю из пояса халата и покончила жизнь самоубийством. Среди ее вещей нашли короткую, как признание в любви, записку, написанную Мао незадолго до его смерти: «Я был несправедлив к тебе».

В 1981 году во Франции была запрещена смертная казнь.

18 сентября 1991 года сине-желтое полотнище было узаконено в качестве официального флага Украины постановлением Президиума Верховной Рады «О флаге Украины», которое гласило: «До принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг». Сине-желтый флаг был официально утвержден Государственным флагом Украины постановлением Верховной Рады от 28 января 1992 года «О Государственном флаге Украины». В настоящее время в нашей стране официально установлен День Государственного Флага 23 августа.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 сентября чтит память пророка Захария и святой Елизаветы. В народе праздник назвали «Кумоха осенняя». 18 сентября гнали из деревень нечисть. День считался счастливым для предсказаний.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя стирать - можете заболеть. Не пускайте незнакомых людей в дом, не давайте никому хлеб и не пускайте переночевать.

Приметы на 18 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- листья рябины пожелтели – зима будет ранней;

- ягод рябины мало - осень будет сухой.

- на восходе облака красные - будет ветрено и дождливо.

18 сентября именины

Именины у Глеба, Давида, Александра, Захарии, Афанасия, Алексея, Раисы, Ираиды, Фёдора и Максима.

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Автор: Нана Черная