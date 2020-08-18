18 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

18 августа - 230-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 135 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 18 августа 2020

В этот день мир отмечает День смеющихся ангелов и Международный день вина «Пино-нуар».

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Памятные даты 18 августа, годовщины и события

В 1826 году шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.

В 1859 году француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата. Рекорд зафиксирован в Книге Гиннесса.

В 1909 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2 тысячи вишневых деревьев (сакура), которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.

В 1958 году в США был опубликован роман Владимира Набокова «Лолита». Огромной популярностью он обязан не только стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, был без ума от девочек-подростков, которых он называет «нимфетками». Единственная радость в его жизни – наблюдать издалека за ними. Пытаясь хоть немного воплотить свои фантазии в реальности, он посещает проституток, а позже женится на «молодящейся» женщине, похожей на ребенка. После развода с ней Гумберт переезжает в Америку и случайно останавливается в доме Гейзов – вдовы и ее дочери Лолиты. Герой влюбляется в девочку и любой ценой решает остаться в ее доме. Но все завершилось трагедией... Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набокова он отрицательно не повлиял – напротив, «Лолита» принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию. Впоследствии Набоков сам перевел «Лолиту» на русский язык (переводы остальных англоязычных романов были им лишь авторизованы). Роман считается одной из самых выдающихся книг XX века: он был отмечен в списке 100 лучших романов Новейшей библиотеки, вошел в список 100 лучших романов по версии журнала Time, в список 100 книг века по версии французской газеты Le Monde и дважды был экранизирован (в 1962 и 1997 годах).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 августа чтит память святого Евстигнея. В народе день назвали Евстигней Житник. Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать все свои деньги - это к успеху в будущих делах.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя откладывать дела, брать в долг и ссориться.

Приметы на 18 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- земляные черви выползли из-под земли – к дождю;

- вечером эхо слышится далеко – к теплому дню;

- эхо глухое – следующий день будет пасмурным.

18 августа именины

Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия и Марии.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)