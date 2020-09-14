14 сентября - 257-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 108 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 14 сентября 2020

В этот день мир отмечает День слушания шорохов, Праздник междусобойчиков и Международный день «Угостите священника пивом».

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В США - День раскрашивания, День поедания большого сэндвича, День пончика с кремовой начинкой, в Непале - День детей, в Германии - День немецкого языка, на Кипре - Воздвижение Креста Господня, в Румынии - День инженера, в Индии - День хинди, в Никарагуа - День битвы при Сан-Хасинто.

Памятные даты 14 сентября, годовщины и события

В этот день в 1752 году Британия и ее колонии перешли на григорианский календарь.

В 1886 году американец Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.

В 1927 году в Ницце из-за того, что длинный шарф, находящийся на шее, намотался на колесо автомобиля, трагически погибла Айседора Дункан - американская танцовщица-новатор, основоположник свободного танца. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. Жена поэта Сергея Есенина в 1922-1924 годах. В ее честь назван кратер Дункан на Венере. Дункан воспитывала и своих, и удочеренных ею детей. Ее родная дочь Дердри (1906-1913) от режиссера Гордона Крэга и сын Патрик (1910-1913) от бизнесмена Париса Зингера погибли в автомобильной катастрофе. В 1914 году родила мальчика, но он скончался спустя несколько часов после рождения. Айседора удочерила шесть своих учениц. Все они стали продолжательницами традиций свободного танца и пропагандистками творчества Дункан. Прах Айседоры Дункан захоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. Кстати, за полтора года до гибели Дункан, 28 декабря 1925 года, трагически оборвалась жизнь поэта Есенина – он был найден повешенным в своем номере в питерской гостинице «Англетер». Следствие склонилось к версии «самоубийство», хотя ряд фактов говорил о том, что его убили сотрудники ГПУ.

В 1929 году футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч - со сборной рабочих Нижней Австрии «Дойч Ваграм». Наши футболисты проиграли со счетом 3:4.

В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолет Сикорского - VS-300. Машиной управлял сам конструктор.

В 1960 году была основана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В нее тогда вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Сейчас в картель входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (с января 2019 выходит из альянса), Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей.

В 1972 году Папа римский Павел VI отменил выстригание волос на голове католических священников (тонзуру), что было обязательным с пятого века.

В 1984 году был совершен первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре. Его выполнил вышедший в отставку американский военный летчик Джозеф Киттинджер.

В 2010 году сенат Франции одобрил законопроект, запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 сентября чтит память преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. В народе день назвали Семен Летопроводец. Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать свои деньги - это обещает успех в будущих делах. Еще очень подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

Приметы на 14 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло - и зима теплой будет;

- южный ветер - к теплой и сырой зиме;

- дождливо - к сырой осени;

- ясно - осень будет теплой.

14 сентября именины

Именины у Марфы, Симеона, Татьяны и Натальи.

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Автор: Нана Черная