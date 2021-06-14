14 июня - 165-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 200 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 14 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день донора крови, Международный день ванны, Международный день блогера.

На Кубе - День Эрнесто Че Гевары, в США - День флага, День штата Нью-Мексико, День рождения армии, День «Паузы для клятвы», День стиха «Метко, как прыжок ласки», День песочного пирога с клубникой, День бурбона, День семейной истории, в Малави - День свободы, в Колумбии - Праздник «Святое Сердце», в Польше - День памяти жертв немецких нацистских концентрационных лагерей, в Эстонии, Латвии - День памяти жертв коммунистических репрессий, в Армении - День защиты прав безвинно осужденных, в Китае - Праздник драконьих лодок, на Фолклендских островах - День освобождения, в Австралии - День рождения королевы, в Индии - День памяти гуру Арджана Дэва, в Литве - День траура и надежды, во Вьетнаме - Праздник середины года «Тэт Доан Нго».

Памятные даты 14 июня, годовщины и события

В 1777 году Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США, первоначально на нем было 13 звезд и 13 красных и белых полос.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц лета14 июня – День рождения «наждачки». История следующая: в 1833 году англичанин Джон Океи придумал прототип «наждачки», нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же «наждак» был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Он применил в качестве абразивов карбиды кремния или оксиды алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно подходило для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей-американцев решили добавить в «наждачку» корунд — особо твердый кристалл. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании. В 1916 году ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известной как Woterdry.

В 1847 году немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

В 1951 году в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер - «UNIVAC 1».

В 1954 году в США было проведено тестирование граждан на знания правил поведения во время атомной атаки.

В 1984 году Палата общин британского парламента приняла новое законодательство о браке, которое позволило супругам развестись через год после бракосочетания.

В 1985 году в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами - Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия, получивший название «Шенгенское соглашение». Документ вступил в силу 26 марта1995 года, прекратил существование 1 мая 1999 года. Его заменили Шенгенским законодательством Европейского Союза. Что это такое, украинцы на себе прочувствовали в июне 2017 года – с ведением ЕС безвиза для нашей страны.

В 1999 году Верховный суд США отменил 65-летний запрет на телерекламу казино.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеЦерковные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцПравославная церковь 14 июня чтит память двух святых Иустина Философа и Иустина Римского. В народе день назвали «Устинов». Женщины старались быть рядом со своими мужьями: по поверью, Устин отблагодарит их за это и никогда не разлучит супругов.

Что сегодня нельзя делать

Зачастую в этот день ходили в лес за целебными травами, но их нельзя вырывать с корнем. Еще нельзя ставить забор – к пожару.

Приметы на 14 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром небо ясное – к хорошему урожаю ржи;

- утром радуга – к дождю;

- день пасмурный – к хорошему урожаю яровых;

- на рассвете солнце бледное – к вечеру пойдет дождь.

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Автор: Нана Черная