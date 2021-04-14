14 апреля - 104-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 261 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 14 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день внезапного смеха, День «Посмотри на небо», День «Достигни большего», День алфавита Нко, Всемирный день болезни Шагаса.

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Памятные даты 14 апреля, годовщины и события

В 1543 году завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

В 1611 году принцем Федерико Цези впервые было использовано слово «телескоп».

В 1828 году американский лексикограф Ноа Уэбстер опубликовал Американский словарь английского языка.

В 1865 году был смертельно ранен 16-й президент США Авраам Линкольн в результате покушения на его жизнь. На следующий день Линкольн скончался.

В 1871 году в Германии был учрежден парламент - рейхстаг.

В 1894 году состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

В 1909 году была создана англо-персидская нефтяная компания, ныне - «British Petroleum».

В 1912 году британский трансатлантический пароход «Титаник» столкнулся в северной Атлантике с айсбергом. Это был его первый и последний рейс. На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. Разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия». Обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году. Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов. Носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил и находятся в плачевном состоянии, подъем их на поверхность в целости не представляется возможным.

В 1927 году в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво». У истоков основания этой всемирно известной компании стояли два уникальных инженера Ассар Габриэльссон и Густаф Ларсон, работавшие тогда в концерне SKF по производству подшипников.

В 1929 году в Монте-Карло был проведен первый Гран-при Монако. Это один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формулы-1» на городской трассе. На сегодня эта захватывающая гонка осталась последней, наравне с Гран-при Сингапура, гонкой «Формулы-1», проходящей по городским улицам.

В 1956 году Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение - первый видеомагнитофон.

В 1980 году была продана первая коммерческая видеокассета в Англии - с концертом Гарри Ньюмена. Ньюман считается одним из пионеров коммерческой электронной музыки. Его по праву считают «Королем синти-попа».

В 1983 году первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

В 1991 году из амстердамского Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 млн долларов. Через 35 минут все украденные картины были найдены в заброшенной машине. Но три картины - «Пшеничное поле с воронами», «Натюрморт с Библией» и «Натюрморт с фруктами» - были сильно порваны. Четверо мужчин, в том числе два музейных охранника, были осуждены за кражу и получили от шести до семи лет тюремного заключения. Это считается крупнейшей кражей искусства в Нидерландах со времен Второй мировой войны.

В 2010 году в Исландии произошло извержение вулкана Эйяфьядлайекудль. Оно длилось несколько дней. Главным последствием извержения стал выброс облака вулканического пепла, который нарушил авиасообщение в Северной Европе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 апреля чтит память преподобной Марии Египетской, которая 50 лет жила в пустыне, молилась и искореняла в себе греховные желания. Она считается покровительницей кающихся женщин. К Марии Египетской надо обращаться за защитой от сглаза, дурного слова и порчи. В народе день назвали «Марья Пролубница».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется в этот день что-либо планировать. Нельзя также сквернословить и обсуждать людей.

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Автор: Нана Черная