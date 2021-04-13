13 апреля - 103-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 262 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 13 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения троллейбуса, Всемирный день рок-н-ролла, Международный день благодарности растениям, Международный день функционального неврологического расстройства.

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняВ Таиланде - Тайский Новый год «Сонгкран», в Индии - Праздник урожая и Нового года «Вайсакхи», Васанта Наваратри, в Польше - День памяти жертв Катыни, в Эквадоре - День учителя, в США - День Томаса Джефферсона, День благодарности за стажировку и сотрудничество, День персикового кобблера, День доброты к юристам, День настольной игры «Скрэббл», День планирования обеда, на Маврикии, в Индии - Телугский Новый год «Угади», в Мьянме - Водный фестиваль «Тинджан», в Словакии - День несправедливо преследуемых.

Памятные даты 13 апреля, годовщины и события

В 1598 году состоялось подписание французским королем Генрихом IV Нантского эдикта. По сути это - предоставление свободы вероисповедания французским гугенотам. Таким образом, завершились религиозные войны во Франции.

В 1829 году английским парламентом был принят Акт об эмансипации, который предоставил свободу вероисповедания католикам.

13 апреля 1895 года при раскопках древнеримских Помпей - город был погребен под многометровым слоем пепла и пемзы в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. - нашли скелет, с легкой руки кого-то прозванный «античным скупым рыцарем». Более меткого прозвища придумать было и нельзя: скелет нашли лежащим среди горы сокровищ. Они были тайно проданы французским Ротшильдам. Но, как это часто бывает, кто-то из дельцов, нагревших руки на сделке, проболтался. В итоге разгорелся скандал, но итальянские власти были уже бессильны вернуть себе ценности. Все сокровища оказались в Лувре.

В 1923 году состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона «Уэмбли».

В 1925 году состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт - Чикаго (США). Организатор - Генри Форд. Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

В 1928 году в Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».

В 1943 году был торжественно открыт в Вашингтоне Мемориал Томасу Джефферсону - третьему президенту США, «отцу-основателю» Соединенных Штатов Америки.

В 1954 году Владимир Петров, советский дипломат в Канберре, получил политическое убежище в Австралии.

В 1962 году состоялось первое выступление «The Beatles» в «Star Club».

В 1970 году произошла авария в космосе - взрыв кислородного баллона на «Аполлоне-13».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 апреля чтит память святого мученика Ипатия, епископа Гангрского. Другие названия праздника - «Ипатий», «Канун Пролетья», «Огнище». Сегодня хорошо было бы убраться в доме, вымыть пол водой, разведенной с освященной. Так можно выгнать всю нечисть.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя поминать беса, иначе он может войти не только в дом, но и в ваше тело. Нежелательно шить и вязать - все равно домовой все нитки запутает.

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Автор: Нана Черная