12 декабря – 346-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 19 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 12 декабря 2020

В этот день мир отмечает Международный день «Хеви-метал», Международный день нейтралитета, Международный день условно бесплатных программ, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

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Памятные даты 12 декабря, годовщины и события

12 декабря 1901 года в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса. У истоков настольного тенниса стояли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигарных коробок, мячами служили обрезанные бутылочные пробки, а вместо сетки на столе выкладывались книги. Большой вклад в развитие пинг-понга сделал англичанин Джеймс Гибб, привезший в 1900 году из США полые целлулоидные мячи. История происхождения названия «пинг-понг» (напоминающее звук удара мячика о стол) доподлинно неизвестна. Считается, что его придумал сам Гибб, но есть мнение, что оно было введено в употребление в 1901 году компанией «Джон Жак и сыновья». Эта фирма официально зарегистрировала это название и передала права на использование торговой марки в Америке фирме «Паркер бразерс», которая сразу же наладила производство спортивного инвентаря для этой игры. В начале прошлого века правила пинг-понга усложнили. Однако статус отдельного вида спорта игра тогда еще не получила. В пинг-понг играли в основном британские аристократы после ужина и только в виде развлечения. В одном из воспоминаний начала 20 века говорилось, что мужчинам по тогдашним правилам не рекомендовалось играть в настольный теннис в вечерних костюмах, а дамам - в платьях. Рукоятки ракеток в тогдашнем настольном теннисе были длинными, а сама поверхность ракетки - вытянутой и по форме напоминала грушу. Новый виток популярности настольного тенниса в Англии и Уэльсе пришелся на 1920-е годы. В странах Европы и Дальнего Востока появились национальные ассоциации, что позволило решить проблему с международной стандартизацией правил. В 1926 году была образована Международная федерация настольного тенниса, еще через год в Лондоне прошел Первый чемпионат мира по настольному теннису. С 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта.

В 1910 году в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд. Дороти Арнольд родилась в 1884 году в Нью-Йорке. Ее отец был хозяином парфюмерной компании, а она - известной и завидной невестой. Но сама она не торопилась замуж, предпочитая самореализацию в качестве писательницы. К декабрю 1910 года из-под пера Арнольд вышло несколько произведений, последним из которых был рассказ «Листья лотоса». За жизнью молодой девушки пристально следили журналисты. Как отмечала пресса, Арнольд находилась «на вершине своей молодости, богатства, была особенно популярна, перспективна и с виду абсолютно счастлива». Она утром пообещала своей матери встретиться в кафе, но туда так и не явилась. Отец Дороти - Фрэнсис Арнольд не стал обращаться в полицию, опасаясь, что это нанесет ущерб его престижу и привлечет внимание общественности и прессы к сложившейся ситуации. Но успеха расследование пропажи, проведенное сотрудниками детективного Агентства Пинкертона, не имело. Когда к поискам подключилась полиция, следов Дороти и вовсе не нашли. К концу 1910-х годов поиски Дороти Арнольд прекратились. Потративший на них порядка ста тысяч долларов, ее отец - Фрэнсис Арнольд к моменту своей смерти окончательно потерял веру в то, что его дочь жива. В своем завещании он указал, что считает Дороти мертвой и по этой причине не оставляет ей какой-либо доли своего наследства. В 1922 году он ушел из жизни. История исчезновения Дороти Арнольд легла в основу множества романов и кинофильмов. Но самым интересным и романтичным является то, что именно именем Дороти Арнольд Фрэнк Баум назвал героиню своего романа «Волшебник страны ОЗ», унесенную ураганом в сказочную страну.

В 1911 году столица Индии была перенесена из Калькутты в Дели.

В 1961 году в США был запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

В 1991 году Верховный Совет Украины принял закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, согласно которому отменялась 122 статья УК Украины (за добровольные гомосексуальные отношения). С того момента предусматривается наказание за гомосексуальные отношения только в случае применения насилия.

В 2008 году Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 декабря чтит память мученика Парамона Вифинского. Другие названия праздника: «Парамон», «Парамонов день», «Зорник». По юлианскому календарю Парамонов день приходился на конец ноября и по нему предсказывали погоду в декабре.

Что сегодня нельзя делать

Главное - нельзя лениться. Также нельзя игнорировать страхи - им обязательно нужно найти причину. Не потакайте вредным привычкам, так как они плохо повлияют на ваше будущее. Избегайте конфликтов, даже самая маленькая ссора может быстро перерасти в громкий скандал и обернется серьезными последствиями. Избегайте риска.

Приметы на 12 декабря

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- заря красная - быть декабрю ясным;

- метель - еще неделю будет такая же погода;

- много снега - следующий год будет урожайным;

- нет снега - в ближайшие семь дней будут сильные морозы;

- звезды яркие - к морозу, тусклые - к теплу.

12 декабря именины

Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана и Дениса.

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Автор: Нана Черная