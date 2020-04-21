21 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

21 апреля – 111-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 254 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 21 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день пряника, День чемоданов, День Iron Maiden и Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

В Италии празднуют День основания Рима, в США - День прекрасных бульдогов, День трюфелей кешью в шоколаде, в Кении - День посадки деревьев, во Вьетнаме - День книги, в Германии - День детского сада, в Казахстане - День службы государственной охраны, в Индонезии - День эмансипации женщин, в Иране - День рождения имама Махди, в Бразилии - День Тирадентиса, в Мексике - День героической защиты Веракруса.

Памятные даты 21 апреля, годовщины и события

В 753 году до н.э. был основан Рим.

В 1782 году король Буддха Йодфа Чулалоке основал новую столицу Сиама, известную как Бангкок.

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В 1856 году каменщики и рабочие строек в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от Мельбурнского университета до здания парламента, ратуя за 8-часовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами жители города признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.

В 1960 году новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

В 1983 году в Британии на смену однофунтовым банкнотам пришли однофунтовые монеты.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 апреля чтит память святого Иродиона. В народе день назвали Родион Ледолом. Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться из источников и пить из них воду.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Приметы на 21 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- вечер выдался теплым, а ночь тихой - лето будет жарким и сухим;

- день солнечный – лето наступит скоро;

- облака и туман – лето будет сырым и неурожайным.

21 апреля именины

Именины у Иродиона, Нифонта, Марии, Ивана и Сергея.