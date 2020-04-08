Евреи сегодня отмечают Песах

В первый день Песаха иудеи собираются на семейную трапезу «Седер», которая включает в себя ряд древних ритуалов.

Сегодня евреи всего мира отмечают Песах – один из важнейших иудейских праздников.

Праздничная неделя Песаха посвящена почтению памяти об освобождении еврейского народа из египетского рабства. Предание об этих событиях не только вошло в Ветхий завет, но и заняло важную часть в национальном сознании евреев.

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Как известно, спасителем еврейского народа стал пророк Моисей. Чтобы спасти своих соплеменников от рабства и геноцида, он организовал их исход из Египта, повинуясь воле Бога. Моисей также стал основоположником иудаизма.

В ходе исхода евреям пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями и лишениями. Они были обречены скитаться по пустыне 40 лет, пока не обрели новый дом.

Традиции на Песах

Евреи отмечают Песах по собственному календарю. Праздничный период начинается на 14 день весеннего месяца нисан и продолжается неделю в Израиле. За пределами Израиля Песах отмечают восемь дней. В нынешнем году Песах продлится до 16 апреля.

Песах считается семейным праздником. В первый день Песаха иудеи собираются на семейную трапезу «Седер», которая включает в себя ряд древних ритуалов.

Перед застольем принято зажигать свечи, праздник обязательно освящают над бокалом вина. В ходе трапезы обязательно рассказывается предание об исходе евреев из Египта, читаются хвалебные псалмы.

Обязательным элементом праздничного стола является маца – пресные лепешки из теста.

Песах связан со строгими и древними традициями. Главная из них – в доме нельзя держать хлеб, вместо него едят мацу. Запрещена любая сдоба и продукты с зерновыми, а также продукты, которые подвергались закваске.

Второй день периода Песаха считается праздничым, в это время нельзя работать. Еще пять дней евреи проводят в режиме мягких ограничений, когда работать частично разрешено. Последний день недели Песаха также является выходным.