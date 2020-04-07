С Благовещением – красивые открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 7 апреля, православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – один из самых главных праздников в церковном календаре.
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Благовещение означает "благая" или "добрая" весть. Праздник установлен в память о событии, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую новость – что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.
Появление ангела к Марии описано евангелистом Лукой: "Радуйся Благодатная! – произнес Гавриил. – Господь с Тобой! Благословенна Ты между женами". "Раба Господня: да будет мне по слову твоему", – сказала ему в ответ Мария.
УНИАН собрал самые лучшие и искренние поздравления и открытки со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
С Благовещением – стихотворные поздравления и открытки
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С Благовещением поздравляю.
Мира вам в душе желаю,
Ведь в этот день Гавриил
Марии Деве возвестил,
Что будет сын ее от Бога,
И такая ее теперь дорога.
***
Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным,
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными вести!
***
Радостных вестей,
Мира и добра
В праздник замечательный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты!
С Благовещением!
***
Всем сегодня я на мире
Хочу пожелать,
Надеяться только на лучшее,
И веру хранить.
Благовещение сегодня
Непростой это праздник,
Будьте и вы здоровы
И живите долго!
***
С православным благовещением!
С праздником одним из главных!
Пусть в этот день Господь вас бережет
От глупой зависти и тяжелых забот.
Здоровья и терпения хочу вам пожелать,
Чтобы остались силы надеяться, мечтать.
Семья пусть будет крепкая и дружная всегда,
Чтобы ссоры в вашем доме не было никогда!
***
Пусть Благовещение-праздник,
Наполнит наши сердца
Любовью к ближнему своему,
Искренней верой в творца!
Мира в наши дома,
Покоя в души человеческие,
Здоровья крепкого –
Как у лещины орешки,
Чтобы замыслы сбылись все!
Поздравления с Благовещением в прозе и рисунках
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
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Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пусть окутает ваш дом теплом и лаской. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!
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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не грустить, не переживать по пустякам, ценить своих близких и почаще радовать их благими вестями. Пусть настроение будет отличным, а душа поет от радости и предсказания приятных событий!
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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!
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С прекрасным праздником – Благовещение! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь – прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.
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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть будут чистыми помыслы и действия. Счастья вам, хороших вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебима!