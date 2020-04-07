С Благовещением – красивые открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

Красивые и милые пожелания в день светлого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

Сегодня, 7 апреля, православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – один из самых главных праздников в церковном календаре.

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Благовещение означает "благая" или "добрая" весть. Праздник установлен в память о событии, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую новость – что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

Появление ангела к Марии описано евангелистом Лукой: "Радуйся Благодатная! – произнес Гавриил. – Господь с Тобой! Благословенна Ты между женами". "Раба Господня: да будет мне по слову твоему", – сказала ему в ответ Мария.

УНИАН собрал самые лучшие и искренние поздравления и открытки со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

С Благовещением – стихотворные поздравления и открытки

***

С Благовещением поздравляю.

Мира вам в душе желаю,

Ведь в этот день Гавриил

Марии Деве возвестил,

Что будет сын ее от Бога,

И такая ее теперь дорога.

***

Пусть будет этот день весны

Для Вас особенно чудесным,

И полным ясной глубины,

И пряных запахов древесных.

Пусть алый цвет и бирюза

Рождают праздничность и песни,

Пусть будут жаркими глаза,

И будут радостными вести!

***

Радостных вестей,

Мира и добра

В праздник замечательный

Желаю вам я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды,

Веры и красоты!

С Благовещением!

***

Всем сегодня я на мире

Хочу пожелать,

Надеяться только на лучшее,

И веру хранить.

Благовещение сегодня

Непростой это праздник,

Будьте и вы здоровы

И живите долго!

***

С православным благовещением!

С праздником одним из главных!

Пусть в этот день Господь вас бережет

От глупой зависти и тяжелых забот.

Здоровья и терпения хочу вам пожелать,

Чтобы остались силы надеяться, мечтать.

Семья пусть будет крепкая и дружная всегда,

Чтобы ссоры в вашем доме не было никогда!

***

Пусть Благовещение-праздник,

Наполнит наши сердца

Любовью к ближнему своему,

Искренней верой в творца!

Мира в наши дома,

Покоя в души человеческие,

Здоровья крепкого –

Как у лещины орешки,

Чтобы замыслы сбылись все!

Поздравления с Благовещением в прозе и рисунках

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

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Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пусть окутает ваш дом теплом и лаской. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!

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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не грустить, не переживать по пустякам, ценить своих близких и почаще радовать их благими вестями. Пусть настроение будет отличным, а душа поет от радости и предсказания приятных событий!

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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

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С прекрасным праздником – Благовещение! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь – прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть будут чистыми помыслы и действия. Счастья вам, хороших вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебима!