Лазарева суббота: дата и традиции праздника, что можно и запрещено делать

Это большой церковный праздник установленный в память о чуде воскрешения Христом праведного Лазаря.

Лазаревой субботой называют субботу перед Вербным воскресеньем или праздником Входа Господня в Иерусалим. В этот день православная церковь вспоминает удивительное событие – совершенное Иисусом Христом чудесное воскрешение из мертвых праведного Лазаря.

Когда Лазарева суббота в 2020 году

Лазарева суббота не имеет фиксированной даты празднования. Каждый год этот праздник выпадает на шестую неделю Великого поста, который, как известно, может начинаться в разные числа и, соответственно, завершаться.

В 2020 году верующие будут праздновать Лазареву субботу 11 апреля, накануне Вербного воскресенья, после которого ровно через неделю наступит самый почитаемый праздник в христианстве – Пасха.

История праздника: чудо воскрешения

Согласно преданию, Лазарь был праведным жителем Вифании (пригород Иерусалима), семью которого Христос часто посещал, а его самого называл другом. Лазарь умер от тяжелой болезни за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию.

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Праведника похоронили в пещере, но, когда Христос обратился к умершему словами: "Лазарь! Иди вон", тот воскрес и вышел из погребальной пещеры. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. Въезжавшего в Иерусалим на маленьком ослике Иисуса толпа встречала уже как царя, который одолел смерть. Именно после чуда воскрешения Лазаря первосвященники решили убить Христа.

Сам воскресший Лазарь, согласно Библии, прожил еще 30 лет, из-за гонений он перебрался на Кипр, где в сане епископа проповедовал христианскую веру.

Традиции праздника Лазарева суббота

Лазарева суббота – очень большой церковный праздник. Каждый человек, который считает себя верующим, в этот день должен посетить богослужение, а также по желанию причаститься. В Лазареву субботу, в частности, принято молиться об исцелении.

По возможности следует находиться в радостном настроении, следить за тем, чтобы желания и мысли были чистыми.

В Лазареву субботу принято заготавливать веточки вербы, чтобы на следующий день успеть освятить их во время церковной службы. Хозяйки же тем временем готовят угощения к воскресному празднику.

Лазарева суббота: что нельзя делать

День воскрешения Лазаря выпадает на Великий пост, поэтому в этот день нельзя есть блюда из мясо и сало, яйца, молоко и молочные продукты, рыбу и пить крепкий алкоголь.

Однако все же допускается некоторое послабление поста: разрешаются блюда из рыбной икры (саму рыбу есть нельзя, это разрешается уже в воскресенье) и немного красного церковного вина (кагора).

Лазарева суббота – особый день, когда нельзя выполнять тяжелую работу. Это считается большим грехом. В то же время в этот день можно смело сеять горох, в народе верят, что так он даст двойной урожай.

В субботу накануне Вербного воскресенья не стоит посещать развлекательные мероприятия, а также запрещено ругаться или сквернословить, ведь вся негативная энергия возвращается обратно утроенной силой.

В то же время церковь не дает четкого ответа на вопрос, можно ли заниматься сексом в этот день, но все же рекомендует супругам воздержаться от интимной близости.

Народные поверья и приметы Лазаревой субботы

В Лазареву субботу люди издавна наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если в достатке – год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события.

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Считается, что для того, чтобы избавиться от материальных проблем, следует взять ветвь вербы в левую руку и прочесть молитву "Отче Наш". Затем правой рукой трижды перекреститься и попросить у Господа помощи в денежных делах.

Для девушек, стремящихся в текущем году выйти замуж, есть обряд. Так, нужно примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.

Кроме того, в этот день люди наблюдали за поведением змей: если те массово покидают норы после зимней спячки – пришла весна.