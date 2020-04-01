С 1 апреля – веселые открытки и прикольные поздравления в стихах и прозе

Забавные и оригинальные поздравления с Днем смеха, которые дополнят праздник юмора позитивом и улыбками.

День смеха, или День дурака – международный праздник, который ежегодно отмечается 1 апреля во многих странах. Праздник не является официальным, однако он довольно веселый. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

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Есть несколько версий происхождения 1 апреля как праздника. По одной из распространенных теорий, День смеха появился во Франции.

В частности, в 1564 году король Карл IX издал указ, предписывающий перенести Новый год с 1 апреля на 1 января. Однако некоторые люди продолжали праздновать по-старому. Над ними стали подшучивать: самой популярной шуткой было незаметно прицепить к спине человека бумажную рыбину и дразнить его Poisson d'avril ("апрельская рыба").

УНИАН собрал веселые поздравительные открытки, а также самые смешные и оригинальные пожелания с Днем смеха в стихах и прозе.

1 апреля: поздравительные стихи и открытки

***

Где-то когда-то на первое апреля

Началась всемирная ложь.

Чтобы все люди не грустили

И веселее становились.

И, если, сегодня удастся

Обвести кого-то вокруг пальца

День прошел твой не напрасно

Можно пить бокал до дна!

***

С 1 апреля я поздравляю,

Расслабляться – повелеваю!

Смейся хорошо и веселись,

Выше нос и улыбнись!

***

С Днем смеха! Веселись, шути красиво.

Пусть праздник не пройдет веселый мимо.

Ты другу улыбнись весьма игриво

И разыграй его легко и мило!

Весь день ты непременно улыбайся,

Всех обмануть хоть как нибудь старайся.

Пошутят над тобой — не обижайся,

А просто потихоньку отыграйся!

***

Желаю не потеть,

И часто не реветь,

Тупые сериалы

Ночами не смотреть.

Найти свою любовь,

Мечту осуществить,

И все, чего желаешь,

Тому теперь и быть!

***

1 апреля,

Давай, не скучай,

Фильмец какой-то ржачный

По торренту скачай.

Купи вкуснятский тортик,

А можно шаурму,

Садись с котом на кресло,

А может по пивку?

***

Что пожелать тебе в день смеха?

Веселья, радости, успеха,

Удачи полное лукошко,

Погоды ясной за окошком,

Дней беззаботных и счастливых,

Друзей хороших, не фальшивых,

Еще - почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

***

Пусть ярким будет настроение,

Желаю радостных минут!

Пока вокруг царит веселье,

Смешинки в воздухе живут!

Желаю вам смеяться много,

Чтоб аж болели животы!

Всего вам светлого, смешного,

Улыбок, шуток, доброты!

***

Смейся громко, не стесняйся,

Веселись и улыбайся.

Над другими ты шути,

Позитив с собой неси.

Ни минуты не скучай,

Радуйся, люби, мечтай.

С днем смеха поздравляю я,

Сегодня искренне тебя!

***

Желаю утюгом не быть,

И валенком и чайником,

В постели чтоб бревном не быть,

А быть везде НАЧАЛЬНИКОМ!

***

Тех, кто шутку хорошую ценит,

Кто с улыбкой всем дарит настрой,

Маску клоуна смело примерит,

На насмешки ответит достойно —

Поздравляем с Днем смеха всемирным,

Пожелаем острот арсенал,

Пусть же шутки не будут обидными,

Чтоб ваш юмор всем жизнь продлевал.

***

Пришел апрель, звенит капель,

Природа, просыпаясь, плачет…

И первого числа поверь,

Что смех любого красит.

Пусть ты известен, как молчун,

И букой обзывают,

Или зануда и ворчун,

Такое ведь бывает…

Назло словам, и мнению

Смеяться громко будем,

Пусть недоразумение

В глазах. А кто осудит?!

И каждого прохожего,

С первоапрельским днем

Поздравим и поможем,

Игриво подмигнем.

Пусть пальчиком покрутят

У правого виска,

С апреля первым, люди!

Смеемся, господа!

Поздравления с Днем смеха в прозе и рисунках

****

Поздравляю с 1 апреля! У меня есть для тебя самый ценный подарок – это мешок счастья и корзина хорошего настроения. Можешь не экономить, моего подарка хватит до следующего Дня смеха.

***

Сегодня – настоящий "день дурака", но пусть никто, и ты в особенности, не чувствует себя глупцом, ведь 1 апреля предназначен для добрых шуток и теплого смеха, который украшает нашу жизнь, возвращая ей яркие искорки! Так что - вперед, ступай на поле боя за хорошее настроение и веселье!

***

Поздравляю с Днём смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни, верить в чудеса и веселить друзей, дарить родным улыбки и светлые моменты счастья.

***

В день 1 апреля я без шуток хочу пожелать тебе как следует повеселиться, ведь только раз в году у нас есть повод быть такими несерьезными и так круто разыгрывать друзей, родных и коллег! Так пусть у тебя сегодня будет тысяча поводов улыбнуться, а хорошего настроения хватит еще на год вперед!

***

Когда весна задорно и настойчиво стучится в окна, невозможно оставаться хмурым! Поэтому не будь соней в первоапрельское утро, а поскорее улыбнись и задумай что-нибудь веселое, чтобы удивить друзей и родных, помочь им улыбнуться и посмеяться! И пусть сегодня, твои проделки продлят им смехом жизнь минимум на сто лет!

***

Поздравляю с днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!