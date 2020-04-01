С 1 апреля – веселые открытки и прикольные поздравления в стихах и прозе
День смеха, или День дурака – международный праздник, который ежегодно отмечается 1 апреля во многих странах. Праздник не является официальным, однако он довольно веселый. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.
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Есть несколько версий происхождения 1 апреля как праздника. По одной из распространенных теорий, День смеха появился во Франции.
В частности, в 1564 году король Карл IX издал указ, предписывающий перенести Новый год с 1 апреля на 1 января. Однако некоторые люди продолжали праздновать по-старому. Над ними стали подшучивать: самой популярной шуткой было незаметно прицепить к спине человека бумажную рыбину и дразнить его Poisson d'avril ("апрельская рыба").
УНИАН собрал веселые поздравительные открытки, а также самые смешные и оригинальные пожелания с Днем смеха в стихах и прозе.
1 апреля: поздравительные стихи и открытки
***
Где-то когда-то на первое апреля
Началась всемирная ложь.
Чтобы все люди не грустили
И веселее становились.
И, если, сегодня удастся
Обвести кого-то вокруг пальца
День прошел твой не напрасно
Можно пить бокал до дна!
***
С 1 апреля я поздравляю,
Расслабляться – повелеваю!
Смейся хорошо и веселись,
Выше нос и улыбнись!
***
С Днем смеха! Веселись, шути красиво.
Пусть праздник не пройдет веселый мимо.
Ты другу улыбнись весьма игриво
И разыграй его легко и мило!
Весь день ты непременно улыбайся,
Всех обмануть хоть как нибудь старайся.
Пошутят над тобой — не обижайся,
А просто потихоньку отыграйся!
***
Желаю не потеть,
И часто не реветь,
Тупые сериалы
Ночами не смотреть.
Найти свою любовь,
Мечту осуществить,
И все, чего желаешь,
Тому теперь и быть!
***
1 апреля,
Давай, не скучай,
Фильмец какой-то ржачный
По торренту скачай.
Купи вкуснятский тортик,
А можно шаурму,
Садись с котом на кресло,
А может по пивку?
***
Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Удачи полное лукошко,
Погоды ясной за окошком,
Дней беззаботных и счастливых,
Друзей хороших, не фальшивых,
Еще - почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!
***
Пусть ярким будет настроение,
Желаю радостных минут!
Пока вокруг царит веселье,
Смешинки в воздухе живут!
Желаю вам смеяться много,
Чтоб аж болели животы!
Всего вам светлого, смешного,
Улыбок, шуток, доброты!
***
Смейся громко, не стесняйся,
Веселись и улыбайся.
Над другими ты шути,
Позитив с собой неси.
Ни минуты не скучай,
Радуйся, люби, мечтай.
С днем смеха поздравляю я,
Сегодня искренне тебя!
***
Желаю утюгом не быть,
И валенком и чайником,
В постели чтоб бревном не быть,
А быть везде НАЧАЛЬНИКОМ!
***
Тех, кто шутку хорошую ценит,
Кто с улыбкой всем дарит настрой,
Маску клоуна смело примерит,
На насмешки ответит достойно —
Поздравляем с Днем смеха всемирным,
Пожелаем острот арсенал,
Пусть же шутки не будут обидными,
Чтоб ваш юмор всем жизнь продлевал.
***
Пришел апрель, звенит капель,
Природа, просыпаясь, плачет…
И первого числа поверь,
Что смех любого красит.
Пусть ты известен, как молчун,
И букой обзывают,
Или зануда и ворчун,
Такое ведь бывает…
Назло словам, и мнению
Смеяться громко будем,
Пусть недоразумение
В глазах. А кто осудит?!
И каждого прохожего,
С первоапрельским днем
Поздравим и поможем,
Игриво подмигнем.
Пусть пальчиком покрутят
У правого виска,
С апреля первым, люди!
Смеемся, господа!
Поздравления с Днем смеха в прозе и рисунках
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Поздравляю с 1 апреля! У меня есть для тебя самый ценный подарок – это мешок счастья и корзина хорошего настроения. Можешь не экономить, моего подарка хватит до следующего Дня смеха.
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Сегодня – настоящий "день дурака", но пусть никто, и ты в особенности, не чувствует себя глупцом, ведь 1 апреля предназначен для добрых шуток и теплого смеха, который украшает нашу жизнь, возвращая ей яркие искорки! Так что - вперед, ступай на поле боя за хорошее настроение и веселье!
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Поздравляю с Днём смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни, верить в чудеса и веселить друзей, дарить родным улыбки и светлые моменты счастья.
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В день 1 апреля я без шуток хочу пожелать тебе как следует повеселиться, ведь только раз в году у нас есть повод быть такими несерьезными и так круто разыгрывать друзей, родных и коллег! Так пусть у тебя сегодня будет тысяча поводов улыбнуться, а хорошего настроения хватит еще на год вперед!
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Когда весна задорно и настойчиво стучится в окна, невозможно оставаться хмурым! Поэтому не будь соней в первоапрельское утро, а поскорее улыбнись и задумай что-нибудь веселое, чтобы удивить друзей и родных, помочь им улыбнуться и посмеяться! И пусть сегодня, твои проделки продлят им смехом жизнь минимум на сто лет!
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Поздравляю с днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!