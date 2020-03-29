Церковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяц

В этом месяце есть много важных религиозных дат. Однако самый заметный церковный праздник апреля – Пасха.

Второй месяц весны текущего года является очень особым, ведь в апреле христиане будут отмечать самый долгожданный и радостный праздник – Светлое Воскресение Христово, или Пасху.

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Также на апрель в православии приходится Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память о событии, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть о том, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

А перед Пасхой церковь будет отмечать Вербное воскресенье. По христианскому учению, в это время Иисус Христос въезжал в Иерусалим на ослике, а миряне устилали перед ним дорогу пальмовыми листьями. Поскольку в Украине пальмы не растут, то их заменили ивовыми ветвями.

В то же время церковный календарь на апрель 2020 года показывает также немало других важных праздников и религиозных событий, которые нельзя пропустить.

Православные праздники в апреле 2020: календарь

1 апреля – мученика Хрисанфа; мученицы Дарии и с ними; преподобного Иннокентия Комельского Вологодского

2 апреля – преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители святого Саввы убиенных

3 апреля – преподобного Серафима Вырицкого; преподобного Иакова, епископа Катанського (Сицилийского)

4 апреля – священномученика Василия Анкирского

5 апреля – преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его; преподобного Никона; игумена Киево-Печерского

6 апреля – предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы; преподобного Захария Печерского; мучеников Стефана и Петра Казанских; святителя Артемона (Артемия); преподобного Захарии Отверстого

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы; преставление святителя Тихона (Белавина)

8 апреля – Собор Архангела Гавриила

9 апреля – мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)

10 апреля – преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана чудотворца; преподобномученика Евстратия Печерского; мученика Бояна (Єнравота); преподобного Илариона Псковоєзерського

11 апреля – священномучеников Марка, Кирилла и многих других

12 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); преподобного Иоанна Лествичника; Святителя Софрония; святой Еввулы Никомидийской

13 апреля – святителя Иннокентия (Вениаминова); Святителя Ионы; священномученика Ипатия

14 апреля – мученика Авраамия Болгарского; преподобного Евфимия; преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия

15 апреля – преподобного Тита чудотворца

16 апреля – Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери; преподобного Никиты исповедника; иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет"

17 апреля – Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа

18 апреля – Великая суббота перед Пасхой; мучеников Агафопода, Феодула и иже с ними

19 апреля – Светлое Христово Воскресение, или Пасха

20 апреля – начало Светлой седмицы; преподобного Георгия исповедника; преподобного Даниила Переяславского; Византийской иконы Божией Матери

21 апреля – Иверской иконы Божией Матери; апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Гермия) и иже с ним; мученика Христодула и мученицы Анастасии Патрских

22 апреля – мученика Евпсихия Кесарийского

23 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-x

24 апреля – иконы Божией Матери "Живоносный Источник"; священномученика Антипа

25 апреля – преподобного Василия исповедника; Муромской и Белыничской икон Божией Матери

26 апреля – священномученика Артемона Лаодикийского

27 апреля – святого Мартина Первого; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)

28 апреля – поминовение усопших. Радоница; апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима

29 апреля – Мучениц Агапии, Ирины и Хионии

30 апреля – преподобного Акакия; священномученика Симеона Ктезифонтского и с ним; преподобного Зосимы; обретение мощей преподобного Александра Свирского.