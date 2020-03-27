Не я бью, верба бьет: традиции и обряды Вербного воскресенья (видео)

Вербная неделя приходится на период с 6 по 12 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет праздноваться 12 апреля.

На шестой седмицы Великого поста начинается Вербная неделя, которая заканчивается православным праздником – Вербным воскресеньем. Это переходной праздник не имеет фиксированной даты, поскольку оно полностью зависит от Пасхи и приходит ровно за неделю до празднования Воскресения Христова.

Итак, зная точную дату Пасхи, которая в 2020 году наступит 19 апреля, легко подсчитать, какого числа Вербное воскресенье 2020 года. Вербная неделя приходится на период с 6 по 12 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет праздноваться 12 апреля.

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Много народных традиций и ритуалов Вербного воскресенья связаны именно с ивой. Дело в том, что в наших широтах пальмы не растут, зато к середине весны как раз распускаются ивовые побеги, которыми и было решено заменить символические пальмовые ветви.

Во время богослужений на Вербное воскресенье в храмах освящают букетики вербы. Затем освященную вербу несли домой, украшали ею иконы и хранили в течение года как оберег от болезней, злого глаза, пожаров, наводнений и других разных бед.

Но главный ритуал Вербного воскресенья – это удары ивовыми ветвями друг друга и особенно – детей. Считалось, что если легко выпороть освященной вербой с пожеланиями здоровья и сил, то пройдет любая болезнь.

На Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.