День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году

В этом году Троица выпадает на воскресенье, 7 июня. Следующий за ним день, понедельник, 8 число, будет выходным.

Немногим более двух месяцев остается до одного из основных праздников в православном календаре - Дня Святой Троицы. Когда он отмечается в 2020 году, почему каждый год это новая дата и какая у праздника история - читайте ниже.

Троица-2020: дата праздника

В нынешнем году День Святой Троицы весь православный мир будет отмечать в начале июня - 7 числа. Троица отмечается ежегодно на 50-й день (спустя семь недель) после Пасхи - Светлого Христового Воскресения. Поскольку Троица-2020 выпадает - это воскресенье, следующий за ней день - понедельник, 8 июня, автоматически становится выходным.

Троица - история праздника

День Святой Троицы - это один из основных праздников в христианстве. Он был установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.

Считается, что Святой Дух сошел в виде огненных языков. Огонь означал способность и силу опалять грехи, очищать, освящать и согревать человеческую душу. В этот момент в Иерусалиме было много верующих. К ним вышли апостолы и начали читать проповеди на многих языках. Проповеди подействовали на слушателей и многие из них вопрошали у апостолов, что им делать. На что получили ответ от Петра: нужно покаяться и креститься для прощения грехов во имя Иисуса Христа.

В этот день принято считать, что человеческая душа под действием Божьей благодати расцветает плодами добродетели.

Традиции на Троицу

Главный цвет Троицы - зеленый. Он символизирует животворение и вечную жизнь. Само празднование длится в течение трех дней. Накануне, в субботу, проводится всенощное бдение. Непосредственно на саму Троицу в церквях совершают праздничную литургию, святят воду, украшают храмы ветками деревьев и травой.

Третий день Троицы принято называть Днем Святого Духа.

Ветки и траву, которые люди приносят из церкви, засушивают и хранят дома в течение года. Поверье гласит, что они будут оберегать жилище от невзгод и болезней.

Еще одной традицией Троицы является посещение кладбищ - там, как и в поминальные дни, оставляют угощения на могилах.

Важно встречать праздник Троицы в чистом доме - накануне в нем проводят генеральную уборку, готовят праздничный стол. После посещения церкви семья собирается на обед либо идет в гости к родным или близким. Праздничные посиделки в семейном кругу можно продолжать на природе народными гуляниями.

Молодые девушки нередко гадают на Троицу в надежде предсказать свое будущее и любовь.

Видео: Как украинцы празднуют Троицу