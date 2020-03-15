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15 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

05:42, 15 марта 2020
Праздники
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Иллюстрация / REUTERS

Какой праздник 15 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день борьбы с полицейской жестокостью, Всемирный день защиты прав потребителя, День рождения эскалатора, Всемирный день контакта, День правдивой исповеди и Международный день защиты бельков.

В Беларуси - День Конституции, в Великобритании - День красных носов, в США - День Брута и День любителей арахиса, в Венгрии - День революции 1848 года, в Японии - Праздник богатого года, в Испании - Праздник огня (Фальяс), в Либерии - День Робертса.

Памятные даты 15 марта, годовщины и события

В 1493 году два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию.

В 1892 году американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор / УНИАН

В 1892 году американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.

В 1906 году была зарегистрирована компания - производитель автомобилей и авиадвигателей «Роллс-Ройс». 

Читайте такжеДень числа Пи - интересные факты, история и традиции праздникаВ 1907 году в финский Сейм были избраны первые в мире женщины-парламентарии.

В 1927 году началось строительство ДнепроГЭСа.

В 1937 году в Чикаго был открыт первый банк донорской крови.

В 1938 году в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.

В 1957 году в Дубне был запущен крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц – синхрофазотрон. 

В 1962 году в США президент Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя».

В 1985 году был зарегистрирован первый домен в зоне «.COM». 

В 1994 году была принята конституция Беларуси. 

Какой сегодня церковный праздник 

Православная церковь 15 марта чтит память святого мученика, епископа Феодота Киринейского / фото УНИАН

Православная церковь 15 марта чтит память святого мученика, епископа Феодота Киринейского. В народе его прозвали Ветроносом, поскольку в это время обычно начинают дуть сильные ветры. В Федотов день огородники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.

Что сегодня нельзя делать

На Федота Ветроноса очень легко подхватить простудное заболевание, поэтому есть примета - лучше никуда из дома без особой нужды не выходить. 

Приметы на 15 марта 

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- снег идет утром - ждите хорошего урожая зерновых;

- метель и снегопады - первая трава появится очень поздно;

- длинные сосульки – весна будет долгая;

- холодный северный ветер со снегом – лето будет холодным. 

15 марта именины 

Именины у Арсения, Феодота, Богдана, Агафона, Иосифа и Николая.

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Теги: #праздник#календарь