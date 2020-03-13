13 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

13 марта - 72-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 293 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 13 марта 2020

В этот день мир отмечает День заглядывания в замочные скважины и День тайского слона.

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Памятные даты 13 марта, годовщины и события

В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы - Уран. Правда, первоначально он принял ее за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома. Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя - короля Георга III «Звездой Георга». Затем немецкий астроном Иоганн Боде придумал для нее название - Уран.

В 1852 году нью-йоркская газета «NY Lantern Weekly» опубликовала первое изображение «Дядюшки Сэма».

В 1869 году химик Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.

В 1947 году правительство Великобритании объявило о запрете проведения спортивных состязаний посреди недели в целях повышения производительности труда.

В 1961 году 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.

В 1961 году произошла Куреневская трагедия в Киеве. В результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневка и привели к многочисленным жертвам.

В 1974 году в Париже был открыт аэропорт имени Шарля де Голля.

В 1979 году вступила в действие Европейская валютная система.

В 1988 году был открыт самый длинный подводный тоннель Сэйкан - 53,85 км, Хонсю - Хоккайдо.

В 1989 году была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN). Они передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы WWW.

В 2004 году оперный тенор Лучано Паваротти на сцене «Metropolitan Opera» простился со зрителями. Он исполнял роль Марио Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Перед спектаклем он официально объявил о том, что покидает оперную сцену. В «Метрополитен-опере» был аншлаг - несмотря на то, что временами голос Паваротти звучал слабее, чем обычно, зал проводил его 11-минутной овацией. Последнее выступление Паваротти состоялось 10 февраля 2006 года в Турине, на церемонии открытия XX Зимних Олимпийских игр: он исполнил Nessun dorma из оперы Пуччини «Турандот». Лучано Паваротти скончался в 5 утра 6 сентября 2007 года, не дожив немногим более месяца до своего 72-летия, от рака поджелудочной железы, в своем доме в Модене. 8 сентября 2007 года прошли прощание и похороны маэстро. Лучано Паваротти был похоронен на кладбище Монтале Рангоне под Моденой, в семейном склепе, рядом с родителями и мертворожденным сыном.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 марта чтит память святого Василия, в народе день называется Василий-капельник. Девушки в этот день распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью. Весна чувствовалась все больше и больше, увеличивалась продолжительность светового дня. Если 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то члены семьи будут здоровы весь год. Сегодня можно заваривать и пить чай из сосновых почек – это сулит благополучие.

Что сегодня нельзя делать

Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг. Не стоит вышивать или шить - через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.

Приметы на 13 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- пошел дождь – летом будет хорошая погода;

- прилетели грачи - снег скоро растает, но лето будет дождливым;

- пасмурная погода – ночью ожидай заморозков;

- солнечный день - год будет плодородным.

13 марта именины

Именины у Василия, Киры, Марины, Нестора, Николая, Иоанна, Арсения и Сергея.