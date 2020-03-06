В этом году ГогольFest впервые состоится в Полтаве
В этом году международный фестиваль ГогольFest, который уже несколько лет проходит в разных городах Украины, пройдет в Полтаве - на родине Гоголя.
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Как сообщает издание "Зміст", мероприятие будет называться ГогольFest-центр и запланировано на начало июля.
"Надеюсь, этот фестиваль станет популярным в нашем регионе. Уместно, что он состоится на духовной родине Николая Гоголя. Считаю, он вдохновит всю Украину", - отметила заместитель председателя Полтавской областной госадминистрации Екатерина Рижеченко.
Детали относительно программы станут известны позже.
"ГогольFest" - международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства, основанный Владом Троицким. Его цель - объединять страну, строя культурные мосты.