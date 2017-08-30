Как проходит подготовка к юбилейному ГогольFest (фоторепортаж)

Журналистам показали, как проходит подготовка к 10-му юбилейному фестивалю современного искусства "ГогольFest", который в этом году состоится с 7 по 17 сентября сразу на нескольких локациях столицы.

В частности, мероприятия в рамках фестиваля пройдут на территории ВДНХ, Довженко-Центра и нового Театра на Подоле.

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Зрителей ждет музыка, театр, перфомансы, визуальное искусство, кино, хореография, литература, мастер-классы и многое другое.

Наиболее ожидаемыми в этом году на ГогольFest является новый проект "отца" фестиваля Влада Троицкого "ЦеШо", грандиозное музыкальное шоу группы ДахаБраха "Dreams OFF", премьера новой программы uTopia от фрик-кабаре Dakh Daughters и прочее.

Как сообщал УНИАН, на днях в американской пустыне Блэк-Рок (штат Невада) стартовал известный ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man.