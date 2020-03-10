10 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

10 марта - 69-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 296 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 10 марта 2020

В этот день мир отмечает День нарушения причинно-следственных связей, Международный день крутизны и День Марио.

В Индии празднуют Праздник весны, в США - День булочек с черникой, День упаковки вашего обеда, День стационарного телефона, День диетолога, в Украине - День земледельца, в Болгарии - День памяти жертв холокоста, в Азербайджане - День национального театра, в Мьянме - День начала сухого сезона, в Тибете - День памяти восстания в Лхасе.

Памятные даты 10 марта, годовщины и события

В 1535 году испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.

В 1762 году в Тулузе подвергся колесованию протестант Жан Калас, что послужило поводом для начала кампании Вольтера за религиозную терпимость.

В 1791 году был запатентован копер для забивания свай.

В 1801 году в Британии началась первая перепись населения.

В 1813 году в Германии был учрежден военный орден «Железный крест».

В 1862 году федеральным правительством США впервые в стране были выпущены бумажные деньги.

Читайте такжеВеликий пост 2020: календарь питания по днямВ 1876 году, спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон, Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.

В 1878 году в Женеве было выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

В 1905 году в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси».

В 1910 году в Китае запретили рабство.

В 1910 году первые ночные полеты совершил француз Эмиль Обрэн на моноплане «Блерио». Они были протяженностью 20 км, начались и закончились на аэродроме Виллалугано в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В 1914 году английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры. Суфражистки боролись за предоставление женщинам избирательных прав, а также выступали против дискриминации женщин в целом, считали возможным вести борьбу, применяя радикальные акции.

В 1982 году состоялся редкий парад планет - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов.

В 1987 году в Ватикане была опубликована «Памятка об истоках человеческой жизни и величии деторождения: ответы на некоторые вопросы сегодняшнего дня», в которой осуждены методы экстракорпорального оплодотворения и содержались призывы запретить эксперименты с живыми эмбрионами человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 марта чтит память священнослужителя Тарасия, который известен как архиепископ Константинопольский. Он прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных, занимался строительством многочисленных приютов и больниц. В этот день принято давать милостыню нуждающимся: чем больше дадите – тем больше получите. Если начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат. Кладите в этот день деньги на кухонный стол, тогда их количество намного вырастет.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ложиться спать в дневное время. Мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.

Приметы на 10 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- у месяца крутые рога - ждите похолодания;

- выпал снег - перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

- каркают вороны - лето будет дождливым;

- грачи вьют гнезда на деревьях – установится теплая погода.

10 марта именины

Именины у Тараса, Евгения, Александра, Николая, Федора и Антона.