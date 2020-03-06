Как в детстве: рецепты вкусного творожного печенья

Подборка лучших рецептов творожного печенья.

Творожное печенье непременно ассоциируется с детством. Его сливочный вкус знаком практически каждому. Заботливые бабушки и мамы пекут его своим домашним уже ни один десяток лет. Предлагаем Вам несколько рецептов этого печенья. Угостите своих деток и сами вспомните как это вкусно.

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Творожное печенье "Гусиные лапки"

Маргарин - 250 г

Творог - 500г

Яйцо - 1 шт

мука - 2-3 стакана в зависимости от влажности творога

Сода, гашеная уксусом - 1/4 ч.л.

Маргарин растопить, добавить творог, муку, яйцо и соду, всё перемешать и поставить в холодильник на час.

Из охлажденного теста скатать небольшие шарики. Каждый шарик раскатать, с одной стороны окунуть в сахар, сложить пополам и опять одной стороной в сахар, сложить пополам - получается слоеный треугольник. Сверху тоже обмакнуть в сахар. Нижней стороной выложить печенье на противень. Выпекать 20-30 минут при 200 градусах.

Творожное печенье с вареньем

400 г творога

1 пачка маргарина

300-400 г муки

сода, гашеная уксусом - 1/4 ч.л.

густое варенье или джем

В творог добавить соду, погашенную уксусом, маргарин и муку. Тесто не должно липнуть к рукам. Раскатать тесто, разрезать его на сегменты. На каждый треугольник положить начинку и скатать рулетиком. Выпекать при 180 градусах до готовности.

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Творожное печенье "Сердечки"

творог - 200 г

яйца - 2 шт

сахар - 1 стакан

мука - 2 стакана

маргарин - 70 г

разрыхлитель - 1 ч. ложка

Все ингредиенты должны быть холодными. Смешать их до однородности, сильно не вымешивать и не забивать мукой, тесто не должно липнуть к рукам. Из теста слепить небольшие шарики, каждый шарик раскатать в жгутик и из него сформировать сердечко. Выпекать на присыпанном мукой противне при 180 градусах до зарумянивания.

Творожное печенье "Розочки"

200 г творога

200 г сливочного масла

1ч.л. соды (погасить уксусом)

3 стакана муки

сахар

корица

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Растопить масло, добавить творог, соду, муку, все перемешать. Раскатать пласт, посыпать его сахаром и корицей.

Тесто скрутить в рулет и нарезать кружочками. Каждый мини-рулетик немного расправить руками и выпекать при 180 градусах до готовности.

Творожное печенье "Простое"

250 г муки

250 г творога

250 г маргарина

сахар

Из муки, творога и маргарина замесить плотное тесто. Раскатать его в пласт, формочкой вырезать форму. Одну сторону печенья обмокнуть в сахар. Выпекать на противне, покрытом пергаментом, до готовности.

Творожное печенье с яблоками

Творог 200 г

Сахар 100 г

Масло сливочное размягченное 150 г

Яйцо 1 шт.

Мука 2-2,5 ст.

Ванильный сахар 1 пак.

Разрыхлитель 1 ст.л.

Начинка:

Яблоки 3-4 шт. средние

Повидло или джем 5 ст.л.

Яйцо для смазывания

Смешать творог с сахаром, ванильным сахаром и сливочным маслом. Муку соединить с разрыхлителем, выложить в основную массу и тщательно перемешать. Тесто должно получится мягким. Тесто разделить на две части и тонко раскатать каждую (толщиной около 3-5 мм). При помощи стакана вырезать круги диаметром около 5 см.

Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать колечками толщиной около 4-5 мм. На кружок теста положить колечко яблока, а в серединку – половину чайной ложки джема или повидла. Накрыть вторым кружочком теста и залепить края. Печенье смазать яйцом.

Выпекать при 200 градусах около 20 минут.