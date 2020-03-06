Как в детстве: рецепты вкусного творожного печенья
Творожное печенье непременно ассоциируется с детством. Его сливочный вкус знаком практически каждому. Заботливые бабушки и мамы пекут его своим домашним уже ни один десяток лет. Предлагаем Вам несколько рецептов этого печенья. Угостите своих деток и сами вспомните как это вкусно.
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Творожное печенье "Гусиные лапки"
Маргарин - 250 г
Творог - 500г
Яйцо - 1 шт
мука - 2-3 стакана в зависимости от влажности творога
Сода, гашеная уксусом - 1/4 ч.л.
Маргарин растопить, добавить творог, муку, яйцо и соду, всё перемешать и поставить в холодильник на час.
Из охлажденного теста скатать небольшие шарики. Каждый шарик раскатать, с одной стороны окунуть в сахар, сложить пополам и опять одной стороной в сахар, сложить пополам - получается слоеный треугольник. Сверху тоже обмакнуть в сахар. Нижней стороной выложить печенье на противень. Выпекать 20-30 минут при 200 градусах.
Творожное печенье с вареньем
400 г творога
1 пачка маргарина
300-400 г муки
сода, гашеная уксусом - 1/4 ч.л.
густое варенье или джем
В творог добавить соду, погашенную уксусом, маргарин и муку. Тесто не должно липнуть к рукам. Раскатать тесто, разрезать его на сегменты. На каждый треугольник положить начинку и скатать рулетиком. Выпекать при 180 градусах до готовности.
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Творожное печенье "Сердечки"
творог - 200 г
яйца - 2 шт
сахар - 1 стакан
мука - 2 стакана
маргарин - 70 г
разрыхлитель - 1 ч. ложка
Все ингредиенты должны быть холодными. Смешать их до однородности, сильно не вымешивать и не забивать мукой, тесто не должно липнуть к рукам. Из теста слепить небольшие шарики, каждый шарик раскатать в жгутик и из него сформировать сердечко. Выпекать на присыпанном мукой противне при 180 градусах до зарумянивания.
Творожное печенье "Розочки"
200 г творога
200 г сливочного масла
1ч.л. соды (погасить уксусом)
3 стакана муки
сахар
корица
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Растопить масло, добавить творог, соду, муку, все перемешать. Раскатать пласт, посыпать его сахаром и корицей.
Тесто скрутить в рулет и нарезать кружочками. Каждый мини-рулетик немного расправить руками и выпекать при 180 градусах до готовности.
Творожное печенье "Простое"
250 г муки
250 г творога
250 г маргарина
сахар
Из муки, творога и маргарина замесить плотное тесто. Раскатать его в пласт, формочкой вырезать форму. Одну сторону печенья обмокнуть в сахар. Выпекать на противне, покрытом пергаментом, до готовности.
Творожное печенье с яблоками
Творог 200 г
Сахар 100 г
Масло сливочное размягченное 150 г
Яйцо 1 шт.
Мука 2-2,5 ст.
Ванильный сахар 1 пак.
Разрыхлитель 1 ст.л.
Начинка:
Яблоки 3-4 шт. средние
Повидло или джем 5 ст.л.
Яйцо для смазывания
Смешать творог с сахаром, ванильным сахаром и сливочным маслом. Муку соединить с разрыхлителем, выложить в основную массу и тщательно перемешать. Тесто должно получится мягким. Тесто разделить на две части и тонко раскатать каждую (толщиной около 3-5 мм). При помощи стакана вырезать круги диаметром около 5 см.
Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать колечками толщиной около 4-5 мм. На кружок теста положить колечко яблока, а в серединку – половину чайной ложки джема или повидла. Накрыть вторым кружочком теста и залепить края. Печенье смазать яйцом.
Выпекать при 200 градусах около 20 минут.