2 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

2 марта - 61-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 304 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 2 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день спички и День рождения компакт-диска.

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Памятные даты 2 марта, годовщины и события

В 1699 году французский исследователь С. д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.

В 1791 году во Франции была внедрена новая система связи - семафор.

В 1933 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Кинг Конг».

В 1949 году завершился первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Он длился 94 часа, борт назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял лайнер четыре раза.

В 1951 году прошла первая игра звезд NBA.

В 1964 году группа «Битлз» приступила к съемкам своего первого фильма A Hard Day’s Night.

В 1969 году состоялся первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».

В 1974 году на церемонии вручения Грэмми Стиви Уандер получил пять наград.

В 1993 году была основана Академия медицинских наук Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 марта чтит память святого Феодора Тирона. Ему молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Если помолиться в этот день святому Феодору о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся. Если незамужняя женщина в этот день выйдет на улицу и первой встретит женщину, то ее ожидает в этом году новая любовь.

Что сегодня нельзя делать

Не желательно в этот день смотреть на вечернее небо: если увидите падающую звезду, то это предсказывает тяжелые болезни и смерть.

Приметы на 2 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето;

- утром густой туман - май будет холодным.

2 марта именины

Именины у Ермогена, Павла, Романа, Михаила, Анны, Николая и Марии.