2 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 2 марта 2020
В этот день мир отмечает Международный день спички и День рождения компакт-диска.
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Памятные даты 2 марта, годовщины и события
В 1699 году французский исследователь С. д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.
В 1791 году во Франции была внедрена новая система связи - семафор.
В 1933 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Кинг Конг».
В 1949 году завершился первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Он длился 94 часа, борт назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял лайнер четыре раза.
В 1951 году прошла первая игра звезд NBA.
В 1964 году группа «Битлз» приступила к съемкам своего первого фильма A Hard Day’s Night.
В 1969 году состоялся первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».
В 1974 году на церемонии вручения Грэмми Стиви Уандер получил пять наград.
В 1993 году была основана Академия медицинских наук Украины.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 2 марта чтит память святого Феодора Тирона. Ему молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Если помолиться в этот день святому Феодору о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся. Если незамужняя женщина в этот день выйдет на улицу и первой встретит женщину, то ее ожидает в этом году новая любовь.
Что сегодня нельзя делать
Не желательно в этот день смотреть на вечернее небо: если увидите падающую звезду, то это предсказывает тяжелые болезни и смерть.
Приметы на 2 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето;
- утром густой туман - май будет холодным.
2 марта именины
Именины у Ермогена, Павла, Романа, Михаила, Анны, Николая и Марии.