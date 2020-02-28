28 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 28 февраля 2020
В этот день мир отмечает Международный день больных редкими заболеваниями.
В СЩА празднуют День сна в общественных местах, День зубной феи, День шоколадного суфле, День флористики, в Украине - День штурманской службы авиации ВС, в Армении - День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде, в Испании - День Андалусии, в Тайване - День памяти и мира, в Индии - День науки, в ОАЭ, Тунисе, Египте, Алжире, Ливии, Омане - День учителя.
Памятные даты 28 февраля, годовщины и события
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В 1066 году открылось Вестминстерское аббатство.
В 1854 году была основана Республиканская партия США.
В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.
В 1935 году американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон.
В 1951 году Лайнус Полинг - американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий: по химии и премии мира, член Национальной академии наук США, иностранный член Лондонского королевского общества - и Роберт Кори - немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии - теоретически обосновали формы вторичной структуры белков.
В 1956 году в США был запатентован сетевой кабель для компьютеров.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 28 февраля чтит память святого Онисима, которого также называли Онисим-овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец. Также Онисима считают покровителем пастухов. В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу. Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.
Еще 28 февраля – пятый день Масленицы, он называется «Тещины вечерки». Зять должен в этот день позвать тещу с тестем в свой дом и приготовить для них блины. Верят, что такие встречи могут примирить семьи, если ранее у них были ссоры. Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.
Что сегодня нельзя делать
В этот день не стоит строить планы на будущее - они не исполнятся.
Приметы на 28 февраля
Читайте такжеТосты на День рождения: как поздравить за столом друга, жену или мамуИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- много звезд на небе - родится много ягнят;
- ярко-красный закат – будет сильный снег;
- мало снега - ждите неурожая.
28 февраля именины
Именины у Ефросинии, Ивана, Онисима, Пафнутия, Евсевия, Семёна, Николая, Афанасия, Павла, Михаила, Петра, Алексея и Арсения.