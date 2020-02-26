Православные сегодня отмечают День ангела Светланы: поздравления и открытки

День Светланы традиционно отмечают в дни почитания святой Фотины.

Считается, что женщины по имени Светлана отличается бескорыстностью и добротой, но в то же время - решительностью и крепкой волей. Примечательной, что имени Светлана нет в православных святцах. День Светланы отмечают в дни почитания святой Фотины - именно так звучит это имя на греческом языке.

День ангела Светланы по церковному календарю - история

Ангелом Светланы считается святая Фотина, жившая в V веке нашей эры. Согласно христианскому преданию, Фотина пережила кораблекрушение в Средиземном море и сумела выбраться на скалы. Там она повстречала блаженного Мартиниана, который жил в отшельничестве.

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Мартиниан рассказал девушке о своей жизни - три раза в год его посещал корабельщик, чтобы оставить еду и воду. Блаженный оставил Фотине свои припасы и приказал ждать корабельщика, а сам бросился в воду. Дельфины помогли ему добраться до берега.

Фотина дождалась корабельщика, но не захотела плыть с ним на сушу. Вместо этого она взяла припасы и осталась на скале совершать подвиг во имя Господа. Ежедневно Фотина воздавала молитвы Богу за спасение своей жизни. Она жила под открытым небом, а кусок хлеба служил ей пищей на двое суток.

Через шесть лет отшельничества девушка скончалась, ее нашел все тот же корабельщик. Похоронили ее в Кесарии Палестинской.

Поздравления с днем Светланы

Поздравить с Днем Светланы близкого человека или подругу можно в прозе, с помощью стиха или открытки. В сети доступно множество вариантов.

Светлана! Не устаю удивляться твоей красоте и обворожительности! Ты можешь быть такой разной: рассудительной и беззаботной, строгой и веселой. Ты способна справиться с чем угодно, тебе все по плечу! Желаю оставаться тебе такой же мудрой, сильной и красивой!

Светлана, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы ты плыла по бескрайнему океану жизни на крепком фрегате под названием «Счастье»! Пусть шторма и бури минуют тебя, и только прекрасный легкий бриз подгоняет корабль на встречу мечтам!

Света, пусть добро освещает твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота и любовь родных. Желаю тебе здоровья, материальных благ, радости и мира в душе!

С днем Светланы - стихи

Светлана, Вас поздравить рады,

И пожелать Вам в этот час

Ловить улыбчивые взгляды

И улыбаться Вам для нас.

Вы мы Вас ценим, уважаем

И признаемся от души,

Что Вас, родная, обожаем

И встречи ждем, и к Вам спешим!

***

Света, Светочка, Светлана

Имя светлое, как ты.

Все друзья тебе желают

Мира, света, красоты.

Будни - праздниками сделай,

Это просто для тебя.

Ты же ведь всегда умела

Покуражиться слегка.

Проживи весь год, как в сказке,

Через год придем опять.

Пожелаем счастья, ласки

И вперед — ни шага вспять!

***

Света, вот и именины –

Есть особые причины,

Чтоб сегодня поздравлять,

И любви тебе желать,

Счастья, радости и смеха,

И во всех делах успеха,

Пусть мечты сбываются,

Пусть все получается!

С днем светланы - открытки