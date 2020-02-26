Православные сегодня отмечают День ангела Светланы: поздравления и открытки
Считается, что женщины по имени Светлана отличается бескорыстностью и добротой, но в то же время - решительностью и крепкой волей. Примечательной, что имени Светлана нет в православных святцах. День Светланы отмечают в дни почитания святой Фотины - именно так звучит это имя на греческом языке.
День ангела Светланы по церковному календарю - история
Ангелом Светланы считается святая Фотина, жившая в V веке нашей эры. Согласно христианскому преданию, Фотина пережила кораблекрушение в Средиземном море и сумела выбраться на скалы. Там она повстречала блаженного Мартиниана, который жил в отшельничестве.
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Мартиниан рассказал девушке о своей жизни - три раза в год его посещал корабельщик, чтобы оставить еду и воду. Блаженный оставил Фотине свои припасы и приказал ждать корабельщика, а сам бросился в воду. Дельфины помогли ему добраться до берега.
Фотина дождалась корабельщика, но не захотела плыть с ним на сушу. Вместо этого она взяла припасы и осталась на скале совершать подвиг во имя Господа. Ежедневно Фотина воздавала молитвы Богу за спасение своей жизни. Она жила под открытым небом, а кусок хлеба служил ей пищей на двое суток.
Через шесть лет отшельничества девушка скончалась, ее нашел все тот же корабельщик. Похоронили ее в Кесарии Палестинской.
Поздравления с днем Светланы
Поздравить с Днем Светланы близкого человека или подругу можно в прозе, с помощью стиха или открытки. В сети доступно множество вариантов.
Светлана! Не устаю удивляться твоей красоте и обворожительности! Ты можешь быть такой разной: рассудительной и беззаботной, строгой и веселой. Ты способна справиться с чем угодно, тебе все по плечу! Желаю оставаться тебе такой же мудрой, сильной и красивой!
Светлана, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы ты плыла по бескрайнему океану жизни на крепком фрегате под названием «Счастье»! Пусть шторма и бури минуют тебя, и только прекрасный легкий бриз подгоняет корабль на встречу мечтам!
Света, пусть добро освещает твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота и любовь родных. Желаю тебе здоровья, материальных благ, радости и мира в душе!
С днем Светланы - стихи
Светлана, Вас поздравить рады,
И пожелать Вам в этот час
Ловить улыбчивые взгляды
И улыбаться Вам для нас.
Вы мы Вас ценим, уважаем
И признаемся от души,
Что Вас, родная, обожаем
И встречи ждем, и к Вам спешим!
***
Света, Светочка, Светлана
Имя светлое, как ты.
Все друзья тебе желают
Мира, света, красоты.
Будни - праздниками сделай,
Это просто для тебя.
Ты же ведь всегда умела
Покуражиться слегка.
Проживи весь год, как в сказке,
Через год придем опять.
Пожелаем счастья, ласки
И вперед — ни шага вспять!
***
Света, вот и именины –
Есть особые причины,
Чтоб сегодня поздравлять,
И любви тебе желать,
Счастья, радости и смеха,
И во всех делах успеха,
Пусть мечты сбываются,
Пусть все получается!