Именины в марте: кто и когда отмечает День ангела в этом месяце

Женские и мужские имена по церковному календарю на март 2020 года.

Многие родители при выборе имени для ребенка продолжают следовать старой традиции: стараются, чтобы церковные православные именины совпадали с календарным днем рождения.

И, чтобы помочь всем желающим узнать, кто и какого числа празднует День ангела в первый месяц весны, мы публикуем календарь именин на март 2020 года.

Кто празднует именины в марте: мужские и женские имена

1 марта – Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан

2 марта – Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий

Читайте такжеВыходные и праздники в марте 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)3 марта – Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел

4 марта – Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот, Филимон

5 марта – Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Пимен, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав

6 марта – Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей

7 марта – Андрей, Афанасий, Вавила, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп

8 марта – Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей

9 марта – Иван, Иларион

10 марта – Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор

11 марта – Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей

12 марта – Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков

13 марта – Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей

14 марта – Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр

15 марта – Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот

16 марта – Марфа, Михаил, Севастьян

17 марта – Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков

18 марта – Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Николай, Марк, Федор, Феофан

19 марта – Аркадий, Константин, Федор

20 марта – Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел

21 марта – Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий

22 марта – Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас

23 марта – Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора

24 марта – Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора

25 марта – Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан

26 марта – Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Терентий, Христина

27 марта – Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий

28 марта – Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр

29 марта – Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан

30 марта – Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел

31 марта – Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Ранее УНИАН сообщал, когда начинается великий пост-2020, что нельзя делать и есть.