С Днем святого Валентина: поздравления в стихах, картинках, открытках

Не забудьте поздравить своих любимых с Днем святого Валентина. УНИАН собрал открытки поздравления с днем всех Влюбленных.

Завтра, 14 февраля, мы отметим большой праздник любви - День святого Валентина. Эта дата особенная не только для уже устоявшихся пар. В День всех влюбленных некоторые могут встретить свою вторую половинку. Другие же - наконец-то использовать эту дату для того, чтобы признаться в любви и раскрыть свои чувства.

Предлагаем вам подборку лучших поздравлений для любимого человека.

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

В День святого Валентина

много денег и интима!

Будут деньги и интим,

на фига нам Валентин?

***

В День святого Валентина

Принесу из магазина

Не пирог, не колбасы,

А с сердечками трусы!

***

Желаю в праздник Валентинов,

Встречать поменьше вам кретинов,

Чтоб жить легко, не зная бед,

Икры вам красной на обед.

И о любви хочу сказать,

Козлов по жизни не встречать.

А встретить принца на коне,

И чтоб достаток был в семье!

***

Средь снегов, метелей, холодов

Ты любить попробуй запрети нам!

Раньше ждали мартовских котов…

Нынче ждем святого Валентина.

***

В день святого Валентина

Я хочу сказать – подруга!

Будь всегда неутомима,

Попа будет пусть упруга,

Внешность – сладкая конфетка,

А душа – еще прекрасней,

И найди мужчину, детка,

Чтоб жила в любви и страсти!

***



Мой нежный, любимый, родной человек,

Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,

Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли

И чувство, как око, всегда берегли!

Тебя обожаю, тебя я ценю,

Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!

Тобою дышу я, тобою живу,

Верна я тебе лишь, родной, одному!

Ты принц мой любимый, ты мой идеал,

Тебя мне в награду Господь ведь послал.

Будь солнышком милым моим ты всегда,

Тогда буду счастлива тоже и я!

***

В День святого Валентина

Я тебе скажу, любимый:

Счастлива с тобой, родной.

Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен

И со мной всегда будь нежен.

Пусть исполнятся мечты.

Лучший в мире — это ты!

***

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

Люблю, люблю, люблю тебя.

И повторять я не устану точно,

Что ты судьба моя, душа.

Что нужен мне ты очень срочно!

Что я тобою лишь дышу,

Тебе я сердце открываю,

И по ночам во снах всё жду

И без тебя не засыпаю.

И в этот зимний день особый,

Когда за окнами февраль,

Когда морозы, холод, стужа,

В моей душе как будто май.

Родной, хороший, поздравляю

С Днем всех влюбленных я тебя.

Желаю счастья и терпенья.

Люблю, хороший мой, тебя!

С Днем святого Валентина в прозе

***

Любимый мой, мое ты сердце! Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пускай в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты. Пускай все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И, открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, добрую улыбку.

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***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

***

Любовь — это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

***

Это один из самых сладострастных, теплых, чувственных, нежных и романтичных дней года. Столько красивых легенд и историй связано с этим праздником, и это неудивительно, ведь это празднество страсти, любви и всех влюбленных. В этот особенный февральский день я желаю, чтобы в твоей жизни всегда был тот самый человек, который подарит тебе счастье, наполнит твою жизнь живописными красками и чувствами. Он будет беречь тебя, ценить, обожать и ежедневно приятно удивлять. Пусть магия этого дня подарит тебе настоящую любовь!

***

Сегодня наш день, день влюбленных. Хочу тебя поздравить, и пожелать нам обоим множество романтичных и приятных моментов, совместных воспоминаний, и ярких эмоций. Пусть этот день с каждым годом напоминает нам о нашей крепкой любви, и укрепляет наши отношения. Я тебя люблю.

Картинки с Днем святого Валентин

С Днем святого Валентина: видео