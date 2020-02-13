С Днем святого Валентина: поздравления в стихах, картинках, открытках
Завтра, 14 февраля, мы отметим большой праздник любви - День святого Валентина. Эта дата особенная не только для уже устоявшихся пар. В День всех влюбленных некоторые могут встретить свою вторую половинку. Другие же - наконец-то использовать эту дату для того, чтобы признаться в любви и раскрыть свои чувства.
Предлагаем вам подборку лучших поздравлений для любимого человека.
Поздравления с Днем святого Валентина в стихах
В День святого Валентина
много денег и интима!
Будут деньги и интим,
на фига нам Валентин?
***
В День святого Валентина
Принесу из магазина
Не пирог, не колбасы,
А с сердечками трусы!
***
Желаю в праздник Валентинов,
Встречать поменьше вам кретинов,
Чтоб жить легко, не зная бед,
Икры вам красной на обед.
И о любви хочу сказать,
Козлов по жизни не встречать.
А встретить принца на коне,
И чтоб достаток был в семье!
***
Средь снегов, метелей, холодов
Ты любить попробуй запрети нам!
Раньше ждали мартовских котов…
Нынче ждем святого Валентина.
***
В день святого Валентина
Я хочу сказать – подруга!
Будь всегда неутомима,
Попа будет пусть упруга,
Внешность – сладкая конфетка,
А душа – еще прекрасней,
И найди мужчину, детка,
Чтоб жила в любви и страсти!
***
Мой нежный, любимый, родной человек,
Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,
Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли
И чувство, как око, всегда берегли!
Тебя обожаю, тебя я ценю,
Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!
Тобою дышу я, тобою живу,
Верна я тебе лишь, родной, одному!
Ты принц мой любимый, ты мой идеал,
Тебя мне в награду Господь ведь послал.
Будь солнышком милым моим ты всегда,
Тогда буду счастлива тоже и я!
***
В День святого Валентина
Я тебе скажу, любимый:
Счастлива с тобой, родной.
Послан небом мне, судьбой.
Будь всегда здоров, успешен
И со мной всегда будь нежен.
Пусть исполнятся мечты.
Лучший в мире — это ты!
***
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
***
Люблю, люблю, люблю тебя.
И повторять я не устану точно,
Что ты судьба моя, душа.
Что нужен мне ты очень срочно!
Что я тобою лишь дышу,
Тебе я сердце открываю,
И по ночам во снах всё жду
И без тебя не засыпаю.
И в этот зимний день особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, холод, стужа,
В моей душе как будто май.
Родной, хороший, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Желаю счастья и терпенья.
Люблю, хороший мой, тебя!
С Днем святого Валентина в прозе
***
Любимый мой, мое ты сердце! Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пускай в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты. Пускай все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И, открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, добрую улыбку.
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***
Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!
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Любовь — это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!
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Это один из самых сладострастных, теплых, чувственных, нежных и романтичных дней года. Столько красивых легенд и историй связано с этим праздником, и это неудивительно, ведь это празднество страсти, любви и всех влюбленных. В этот особенный февральский день я желаю, чтобы в твоей жизни всегда был тот самый человек, который подарит тебе счастье, наполнит твою жизнь живописными красками и чувствами. Он будет беречь тебя, ценить, обожать и ежедневно приятно удивлять. Пусть магия этого дня подарит тебе настоящую любовь!
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Сегодня наш день, день влюбленных. Хочу тебя поздравить, и пожелать нам обоим множество романтичных и приятных моментов, совместных воспоминаний, и ярких эмоций. Пусть этот день с каждым годом напоминает нам о нашей крепкой любви, и укрепляет наши отношения. Я тебя люблю.