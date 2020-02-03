День всех влюбленных 2020: дата и история праздника

Валентинов день – пожалуй, самый романтический праздник в году, дарящий прекрасный повод каждому по-особенному выразить чувства своей второй половинке.

День святого Валентина считается праздником любви и романтики, однако его происхождение издавна окутано различными тайнами и легендами.

Когда празднуют День всех влюбленных?

Читайте такжеДень Святого Валентина: история и традиции праздникаДень святого Валентина (Валентинов день) или День всех влюбленных во многих странах мира отмечается 14 февраля. В 2020 году праздник выпал на пятницу.

Это праздник католического происхождения, который назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков. Вместе с тем, согласно одной из существующих гипотез, День всех влюбленных может иметь языческие корни. Некоторые верят, что произошел он от фестиваля эротизма, который назывался Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata и отмечался ежегодно 15 февраля. Хотя многие историки опровергают эту связь.

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке.

Каждый год 14 февраля влюбленные дарят друг другу «валентинки», устраивают романтические свидания, делают предложения и женятся.

История праздника

По легенде, история праздника берет свое начало в Древнем Риме с 269 года, когда Император Клавдий II запретил молодым мужчинам жениться, чтобы женщины не мешали забирать их в армию.

В связи с этим молодые люди венчались тайно. А помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник христианства святой Валентин. Он был настоящим романтиком: больше всего ему нравилось мирить поссорившихся, помогать в написании любовных писем и по просьбе легионеров дарить цветы их возлюбленным.

Но длилось это не долго, так как к императору дошли слухи о тайных венчаниях, и Валентина бросили в темницу. Проповеднику объявили, что его казнят уже на следующий день. Его последним желанием стала просьба передать любовное письмо девушке, к которой он испытывал романтические чувства.

Спустя два столетия католическая церковь канонизировала Валентина. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.