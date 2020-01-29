29 января 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

29 января - 29-й день года в Григорианском календаре, до конца года остается 336 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 января Юлианского календаря.

Какой праздник 29 января 2020

В мире отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.

В Украине - День памяти героев Крут. В этот день 1918 года на станции Круты состоялся бой между трема сотнями украинских студентов и большевистскими отрядами Муравьева. Он длился около пяти часов. Украинцы отбили несколько атак, во время которых понесли значительные потери. Через некоторое время у студентов закончились патроны, и они начали отступление. Те, кому это не удалось, были захвачены в плен. Коммунисты, разъяренные сопротивлением, издевались над пленными, а затем расстреляли их, некоторых закололи штыками.

В США празднуют День кукурузных чипсов, День головоломок, День вольнодумцев и День скряги, в Непале – День мучеников, в Молдове – День работников прокуратуры.

Памятные даты 29 января, годовщины и события

В 1616 году голландские мореплаватели Я.Лемер и В.Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн. В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию. В 1804 году был открыт Харьковский национальный университет - один из старейших университетов восточной Европы. В 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - «Крест Виктории». 29 января 1886 года считается днем рождения бензинового автомобиля - Карл Бенц получил патент на первое транспортное средство, работающее на бензине. В 1896 году американский физик Э.Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака. В 1927 году в Англии впервые появился отель с ванными комнатами. В 1960 году учеными была создана первая искусственная почка. В 2000 году в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит». Это - крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память святого Петра – покровителя домашней скотины. Во время христианских гонений апостол Петр был арестован. По приказу правящего тогда царя Агриппы его посадили в темницу и заковали в цепи. Ночью к апостолу явился ангел и освободил Петра. Позже христиане нашли эти цепи и сохранили их как свидетельство чуда и священную реликвию. Сочетая предания, хозяйственные нужды и то, что в этот день крестьяне обихаживали живность своего двора, Петра считают покровителем домашней скотины.

Что сегодня нельзя делать

В старину в день Петра начинал ломаться лед на водоемах. Рыбакам, занимающимся зимней ловлей, следует быть особенно осторожными, им вообще не рекомендуется в этот день рыбачить.

Приметы на 29 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сильный северный ветер - похолодание и морозы в ближайшие дни;

солнце на закате окрашивается в красный цвет – будет морозная и ясная погода;

метель – лето будет дождливым;

морозный день – будет жаркое и засушливое лето.



Именины 29 января

Именины у Максима, Петра, Леониллы и Ивана.