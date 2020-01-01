Как привести себя в порядок после праздников: косметолог рассказала об особенностях ухода за кожей зимой

Зима – это мороз, ветер, пересушенный воздух в помещениях и отсутствие витаминов.

Зимой наш организм проходит важный период адаптации и восстановления, а потому многое меняется – питание, общее состояние и даже внешний вид. Поэтому именно в эту пору года наша кожа особенно остро нуждается в уходе.

Зима – это мороз, ветер, пересушенный воздух в помещениях и отсутствие витаминов. В такую погоду сальные железы вырабатывают меньше подкожного жира, а в условиях сухого воздуха обогреваемых помещений происходит резкое нарушение гидролипидного баланса кожи, что может привести к критическому обезвоживанию.

Сегодня же существует множество методов, которые позволяют не страдать от климатических факторов. Опытный врач-дерматолог Екатерина Дудикова рассказала, как ухаживать за кожей зимой.

Следим за влажностью воздуха и питаем кожу

«Правила ухода зимой зависят не только от погодных условий. В холода, равно как и в теплое время года, при уходе за кожей важно учитывать её тип», - говорит доктор-дерматолог Екатерина Дудикова.

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Уровень влажности в некоторых помещениях, например, офисных снижается до 40%, а наша кожа страдает даже при 60%. Поэтому очень важно регулярно увлажнять кожу лица. Чем холоднее на улице, тем питательней должен быть крем для лица.

Зимой снижается защитный барьер кожи, поэтому её нужно питать специальными кремами. Важно правильно сочетать увлажнение и питание. Не стоит забывать, что кожа, как и организм в целом, на 2/3 состоит из воды – важно насыщать кожу влагой и изнутри. Пить больше жидкости, особенно чистой воды, чтобы поддерживать уровень влаги на должном уровне.

«Все продукты oil-free следует отложить в ящик и достать, когда температура воздуха начнет превышать отметку +12, - отмечает доктор Дудикова, - они еще больше подсушивают кожу, а вам сейчас нужно исключительно увлажнение».

Также важен уход за губами и кожей век. Днём для век лучше применять мягкие кремовые текстуры. Если крем достаточно плотный, наносите его за час до выхода на улицу, а остатки удаляйте салфеткой через 10 мин.Губы следует защищать питательным бальзамом, гигиенической помадой или декоративной помадой на основе питательных масел и восков.

Профессиональная помощь

Сегодня ни для кого ни секрет, то часть профессиональных аппаратных косметических процедур нельзя делать летом из-за слишком активного солнца. Например, только зимой рекомендовано делать пиллинги, лазерную шлифовку и лазерную эпиляцию.

«Зима и ранняя весна – золотое время для пилингов, - говорит доктор-дерматолог Екатерина Дудикова, - летом солнце слишком активно и делать пилинги не рекомендуется. А вот прохладное время года лучший момент для таких процедур».

Пилинги помогут избавиться от гиперпигментации, неровного цвета лица, утолщенного рогового слоя, закупоренных и расширенных пор.

Зимой идем на лазерные процедуры

Период неактивного солнца – самое время для лазерных методов омоложения, таких как лазерная шлифовка лица. Именно в это время года циркуляция крови в организме замедляется, что способствует меньшей чувствительности кожи, а значит и уменьшает риск возникновения сильных раздражений после процедуры эпиляции.

«Процедура лазерной шлифовки стимулирует регенерацию кожи, - продолжает доктор, - значительно подтягивает ее, сокращает морщины, осветляет глубокую пигментацию, выравнивает рубцы и сокращает растяжки. Но помните, что никакие салонные процедуры и инъекции не дадут желаемого эффекта, если вы не будете защищать свою кожу в летний период».

Кроме того, зимой значительно проще соблюсти все правила для успешного искоренения волос. Ведь если начать лазерное удаление волос в зимнее время, к тому времени, когда наступит теплая погода, вы достигнете оптимальных результатов. Ваша кожа уже будет гладкой и красивой!