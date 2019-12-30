Новый год 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

Оригинальные поздравления для родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

Новый год уже фактически на пороге – уже завтра, 31 декабря, будем прощаться с 2019 годом и приветствовать грядущий 2020. По китайскому гороскопу, наступающий 2020-й будет годом Белой Крысы, а также он будет високосным.

УНИАН собрал лучшие оригинальные поздравления с Новым 2020 годом для родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

Поздравления с Новым годом в стихах и открытках

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

Пусть Белая Крыса в Новый год

Принесет счастья полный мешок!

Чтобы Вы в здоровье и мире жили,

И на все замыслы хватало силы!

***

Пусть Крыска в этот Новый год

Вам в лапках счастье принесет.

На хвостике своем удачу,

Еще везения в придачу!

Желаю много вам чудес,

Волшебной помощи с небес.

Взгляните, ждет уж у ворот

2020 год!

***

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся...

Пусть удачно пазлы сложатся!

***

Пускай принесет наступающий год

Удачу, везение, жизнь без забот.

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

Ни горя, ни слез не доставят они.

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

Сопутствует всем начинаньям успех!!

***

Високосный год, конечно,

Испытание для всех.

Крыса пусть во всем поможет,

Принесет пусть успех.

Жить активно, смело, ярко

С крысой в паре желаю вам,

С Новым годом, с новым счастьем

От души всех поздравляю!

***

Пусть год 2020-й

И славный будет, и богатый.

И дарит символ года − Крыса

Вам лишь приятные сюрпризы!

Построит новый теремок,

Здоровья запасет вам впрок,

И прогрызёт вам к счастью путь,

Вы не успеете моргнуть!

***

Весь год пусть будет денежным,

А отношенье – бережным,

А чувства – чтоб искрящими,

Друзья – чтоб настоящими!

Успеха – в наступающем,

Удачи – всем желающим,

Здоровья – всем хворающим!

Итак, всех с наступающим!!

***

В Новый год желаю всем

Меньше жизненных проблем,

Больше радостного смеха

От побед и от успехов.

Беды чтоб не одолели,

А глаза огнем горели,

Оправдались ожидания,

Стали явью все желания.

***

Крыска пусть мечты исполнит,

Кошелек пускай наполнит,

Пусть теплом согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели,

И успех во всем имели!

***

В год две тысячи двадцатый

Крыска добрая придет.

В лапках маленьких, мохнатых,

Мешок счастья принесет!

Пожелаю процветания

И, конечно же, успеха.

Пусть все сбудутся желания,

Будут шутки, много смеха!

***

Провожаем Свинку в путь,

Про нее ты позабудь,

Приготовь скорей сырок,

Вступит Крыса на порог!

Пусть зубастый и хвостатый

Символ года вас хранит,

Исключит пусть все тревоги

И избавит от обид.

Пусть финансы вам приносит,

Бережет семейный мир,

Принесет успех желанный

И здоровьем наградит!

Поздравления с наступающим годом Крысы в прозе и картинках

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Поздравляю вас с Новым 2020 годом - годом Крысы! Желаю, чтобы в этом году Крыса сделала вас мудрее, сильнее и увереннее в себе! Желаю вам настойчивости в достижении своих целей, внимания от родных и близких, любви и тепла и много друзей. Пусть любые ваши планы воплотятся в жизнь. Покоя вам, радости и душевной чистоты!

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С Новым годом! Желаю вам в год Крысы побольше практичности и целеустремленности, великодушия и светлого ума, денежных ливней и огромной удачи во всех начинаниях! Желаю немного любовной сентиментальности, эмоциональности, капельку бессмысленности и упрямства. И обязательно - исполнения всех заветных желаний!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть всегда удается смотреть трезво на жизнь, но в то же время быть пьяным от счастья. Желаю, чтобы шампанское смыло прошлые обиды и печали, а в Новом году чтобы было столько удачи и веселья, сколько горошин в самой большой миске Оливье!

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Пусть Новый год Крысы подарит тебе море счастья, много тепла, радости, вдохновения и неиссякаемый поток энергии для достижения заветных целей! Пусть доходы приумножаются, здоровье укрепляется, а твоя любовь к родным и их любовь к тебе только усиливается!

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Поздравляю с наступающим 2020 годом! Пусть он принесет осуществление заветных желаний, подарит новые надежды, откроет перспективные горизонты и станет плодотворным годом для новых достижений в карьере и личной жизни!

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С Новым годом! Крыса имеет интеллект и интуицию, поэтому желаю, чтобы этот гениальный стратег провел вас в 2020 году мимо жизненных трудностей. От всего сердца желаю вам в новом году хороших друзей и партнеров, интересных событий, неожиданных и приятных сюрпризов от жизни. Пусть мечты воплотятся в реальность, а удача всегда будет на вашей стороне. Пусть деньги текут рекой, а любовь и дружба превратят ее в океан счастья!

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Желаю в Новом году промокнуть под долларовым дождем, побыть в куче ноябрьской удачи и почувствовать лавину счастья! Пусть в любое время года тебя сопровождает успех, здоровье и благополучие. Получай удовольствие от каждой минуты в 2020-м!

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Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть жизнь искрится, как полный бокал вкусного шампанского. Пусть здоровье будет крепким, как пятизвездочный коньяк. Желаю в наступающем году, чтобы "зеленых" в кошельке было больше, чем иголок на новогодней елке. На душе пусть будет тепло и уютно, как в мороз у камина. Благополучия и радости будущем году!

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Пусть различные проблемы и недоразумения в жизни тают быстрее, чем невесомые снежинки в горячей ладони, а глубокое предчувствие небывалого счастья станет ослепительнее лучистого зимнего утра с бриллиантовым блеском инея! С новым 2020 годом!

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Легкой, морозной походкой приближается к нам Новый 2020. Грядущий год - високосный, так пусть же в нем будет не только более дней, но и более удач, успехов, положительных эмоций, приятных сюрпризов, долгожданных подарков, удивительных открытий, больше праздников, веселых приключений, искренних чувств и счастливых мгновений!

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С Новым годом Крысы! Желаю научиться жить, как эти славные хитрые животные: искусно преодолевать препятствия, стоически переживать любые повороты судьбы, с удовольствием брать от жизни все, что плохо лежит, и с оптимизмом смотреть в счастливое будущее!

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Поздравляю с Новым годом и пожелать хочу не быть глупым ипполитом, не страдать радикулитом, не бросать на ветер денег и слов, пусть поменьше встречается в жизни ослов. Желаю в новом году веселых приключений и разносторонних увлечений.

