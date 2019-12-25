Католическое Рождество 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
УНИАН подготовил подборку стихотворений, открыток и пожеланий, которые отлично подойдут для поздравлений с Рождеством самых близких и дорогих вам людей.
Поздравления с Рождеством в стихах
Читайте такжеКатолическое Рождество: история праздника, подарки и традицииПусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
Вас поздравляю с Рождеством!
Пусть радость постучится в дом,
Пусть в нем поселится уют,
Ну а проблемы прочь уйдут!
Пусть вера сердце озаряет,
Любовь теплом вас согревает.
Пусть чудо в вашу жизнь придет,
С собою счастье принесет!
***
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость — там и тут.
Пусть в семье все будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нем достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Щастя тому, хто його чекає,
Любов тому, хто є сам,
Здоров’я також хто його немає
І красу – хто яку обрав сам.
Сліпим сили сонячного щастя,
Покинутим також – сили пережить,
Ну а всім Вам на Різдво Христове -
Я бажаю просто в Мирі жить!
Поздравления с Рождеством в прозе
С Рождеством! Пускай снежинками с небес спускается нежно чудо, сверкая в лучах света невероятными огнями радости и надежды, согревая душу в зимний день! Ведь только чудо способно воскрешать веру, любовь и волшебную надежду!
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Пусть рождественский дух наполнит твое сердце. Желаю играючи справляться с возникающими на пути задачами, уметь получать удовольствие и одновременно извлекать пользу из всего!
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С Рождеством! Желаю, чтобы Господь Бог подарил твоей чистой душе небесную легкость, сильную веру в свои безграничные возможности, бескорыстную доброту и прекрасную жизнь.
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Наступил самый светлый, радостный и прекрасный праздник – Рождество. Поздравляем всех христиан и желаем любви и добра, радости и счастья, успехов и удачи. Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты, и осуществятся желания. Всего самого наилучшего. С праздником!
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Пусть добрый праздник Рождества будет для вас самым приятным. И пусть сам Господь подарит вам смирение и силу духа. И пусть божественная благодать войдет в каждый дом. И Рождественская сказка пусть подарит вам минуты радости. С Рождеством!
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С праздником Рождества – светлым, добрым! Самые искренние желания пускай сбудутся, даже невероятные ожидания — оправдаются, любые из смелых идей пусть будет легко для тебя воплотить в жизнь!
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Поздравляю с Рождеством! Пускай в этот светлый и чудесный день непременно сойдет с небес безмерная Божья милость, а вокруг царит мир, добро, любовь.
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От чистого сердца поздравляю с Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!
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Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!