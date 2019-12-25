Католическое Рождество 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

25 декабря католики со всего мира празднуют Рождество.

УНИАН подготовил подборку стихотворений, открыток и пожеланий, которые отлично подойдут для поздравлений с Рождеством самых близких и дорогих вам людей.

Поздравления с Рождеством в стихах

Читайте такжеКатолическое Рождество: история праздника, подарки и традицииПусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

Вас поздравляю с Рождеством!

Пусть радость постучится в дом,

Пусть в нем поселится уют,

Ну а проблемы прочь уйдут!

Пусть вера сердце озаряет,

Любовь теплом вас согревает.

Пусть чудо в вашу жизнь придет,

С собою счастье принесет!

***

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость — там и тут.

Пусть в семье все будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нем достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Щастя тому, хто його чекає,

Любов тому, хто є сам,

Здоров’я також хто його немає

І красу – хто яку обрав сам.

Сліпим сили сонячного щастя,

Покинутим також – сили пережить,

Ну а всім Вам на Різдво Христове -

Я бажаю просто в Мирі жить!

Поздравления с Рождеством в прозе

С Рождеством! Пускай снежинками с небес спускается нежно чудо, сверкая в лучах света невероятными огнями радости и надежды, согревая душу в зимний день! Ведь только чудо способно воскрешать веру, любовь и волшебную надежду!

***

Пусть рождественский дух наполнит твое сердце. Желаю играючи справляться с возникающими на пути задачами, уметь получать удовольствие и одновременно извлекать пользу из всего!

***

С Рождеством! Желаю, чтобы Господь Бог подарил твоей чистой душе небесную легкость, сильную веру в свои безграничные возможности, бескорыстную доброту и прекрасную жизнь.

***

Наступил самый светлый, радостный и прекрасный праздник – Рождество. Поздравляем всех христиан и желаем любви и добра, радости и счастья, успехов и удачи. Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты, и осуществятся желания. Всего самого наилучшего. С праздником!

***

Пусть добрый праздник Рождества будет для вас самым приятным. И пусть сам Господь подарит вам смирение и силу духа. И пусть божественная благодать войдет в каждый дом. И Рождественская сказка пусть подарит вам минуты радости. С Рождеством!

***

С праздником Рождества – светлым, добрым! Самые искренние желания пускай сбудутся, даже невероятные ожидания — оправдаются, любые из смелых идей пусть будет легко для тебя воплотить в жизнь!

***

Поздравляю с Рождеством! Пускай в этот светлый и чудесный день непременно сойдет с небес безмерная Божья милость, а вокруг царит мир, добро, любовь.

***

От чистого сердца поздравляю с Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!

***

Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!