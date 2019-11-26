Праздник к нам приходит: лучшие идеи подарков на Новый год 2020

Сделать особенный подарок любимому, близкому человеку в преддверии или же по случаю наступившего нового года – наверняка, самое захватывающее, что делает этот праздник волшебным и сказочным.

До Нового года остается не так уж и много времени. Его с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Потому вовсе не удивительно, что уже сегодня многие задумываются над тем, что же подарить родным и близким.

УНИАН собрал для вас самые лучшие идеи для новогодних подарков.

Подарки детям

Новогодний праздник – отличный повод подарить малышам развивающие игрушки.

Читайте такжеВыходные на Новый год 2020: сколько украинцы отдыхают на праздникиМалышам до трех лет можно выбрать крупные конструкторы, игрушки с кнопками разных форм, наборы для игр в снегу, мячики разных размеров и цветов, пирамидки, а также развивающие коврики.

Для девочек постарше вы можете подобрать настольную игру, набор детской косметики, набор для опытов, блокнот с цветными карандашами или ручками, мольберт для рисования, необычную одежду, головоломку или же рюкзак.

Мальчику можно выбрать увлекательную книгу, детскую палатку в виде необычного домика или вигвама, санки, коньки или лыжи, железную дорогу, машинку на пульте управления, трансформера или робота.

Для детей-подростков подойдут такие подарки, как смартфон, смарт-часы, планшет, игровая приставка или джойстик, новые кроссовки, очки виртуальной реальности. Новые технологии – это ли не то, что увлекает подрастающее поколение.

Подарки своими руками

Конечно же, никогда не выходит из моды то, что вы можете сделать сами для любимого и дорогого человека в качестве подарка.

Идей для этого можно найти сотни и даже тысячи. Это могут быть как полезные, для ежедневного пользования подарки, так и оригинальные сувениры, которые просто порадуют и будут дарить позитив каждый день.

Например, можно сделать баночку, шкатулку, коробку с пожеланиями или предсказаниями; испечь тематическое имбирное печенье; сделать пряничный домик или ароматные украшения для новогодней елки; смастерить рамку для фото или снежный шар.

Если же вы умеете вязать или шить, Новый год может стать тем особым поводом, чтобы преподнести самым близким с любовью связанные или сшитые вещи.

Новогодние сувениры

Учитывая то, что 2020 год – по восточному календарю это год крысы, на новогодних ярмарках вы найдете немало милых сувениров с этим грызуном в самых разных перевоплощениях. Тем более, что в восточных странах крыса является символом богатства, чистоты, благосостояния и добропорядочности.

Не менее приятными для близких будут сувениры на традиционную новогоднюю, зимнюю тематику – снеговики, олени, снежинки, елочки и прочее. В виде статуэток, свечек, подсвечников, рамок для фото они станут прекрасным дополнением к праздничному настроению.

Также можно выбрать сувениры, индивидуально подходящие для каждого из тех, кого вы хотите порадовать в этот день. В сувенирных магазинах найдется уйма вариантов на этот счет – копилка-сейф, светильники, ночники-проекторы, массажные коврики, будильники и предметы быта в самых разнообразных вариациях.

Полезные и необычные подарки – что может быть лучше для того, кого вы хотите особенно удивить.

Новогодние лакомства

Похоже, это именно то, что никогда не перестанет быть наиболее удачным подарком в тот или иной праздник. А в Новый год сладости, угощения, любимые напитки в качестве подарка могут особенно порадовать. Ведь они никогда не станут тем, что будет в итоге пылиться на полке.

Интересно оформленные лакомства – подходящий подарок, как для детей, так и для взрослых.

Печенье, леденцы, шоколад, зефир, конфеты, фрукты – все это может стать «строительным материалом» для оформления букетов, корзин, или наполнением подарочных упаковок в виде разнообразных коробок и пакетов с новогодними изображениями. В данном случае все зависит от вашего воображения.

Для взрослых подойдет в качестве подарка любимый алкогольный напиток в праздничной упаковке. Прекрасным выбором может также стать набор для чаепития или пачка изысканного, любимого кофе.

Корпоративные подарки

Подарить что-то особенное коллективу на Новый год – прекрасный повод не только поднять настроение своей команде, но и возможность наладить рабочую атмосферу, а также укрепить деловые отношения.

Всем известно, что залог продуктивной работы – это благоприятная атмосфера в коллективе.

В данном случае можно преподнести как общий подарок, который будет использоваться сообща, так и каждому члену команды по отдельности. Это могут быть настольные игры, головоломки, наборы для совместного времяпрепровождения или сувениры, офисные мелочи, предметы для ежедневного пользования, такие как визитницы, карты памяти и прочее.