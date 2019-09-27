Воздвижение Креста Господня - история и традиции праздника

Праздник Воздвижение Креста Господня всегда отмечается в один и тот же день - 27 сентября.

Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября. Этот день традиционно символизирует переход от осени к зиме. Как и многие православные праздники в Украине Крестовоздвижение наложилось на уже существовавшие народные традиции и приметы. Таким образом вышел симбиоз - соединение христианских и более древних, языческих, обрядов.

Воздвижение Креста Господня - история праздника

Праздник Воздвижение Креста Господня всегда отмечается в один и тот же день - 27 сентября. Это - уникальный праздник для христианства, ведь, не смотря на статус великого, он - единственный, чья история не берет начало в Библии.

Основой для дня Воздвижения Креста Господня стало предание более поздних лет. Согласно этому преданию, в 326 году н.е. у горы Голгофы, на которой распяли Иисуса, был найден Голгофский крест.

Древние книги гласят, что именно в тот год в Иерусалим приехала с визитом императрица Елена, позднее канонизированная и названная Равноапостольной Еленой. Она отправилась в Иерусалим на поиски Господних реликвий. И стала одной из первых, кто провел археологические раскопки в святых местах. Именно благодаря раскопкам под эгидой императрицы был найден Крест Господен, в честь которого и происходит празднество 27 сентября.

Традиции на Крестовоздвижение

На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего по традиции положено совершать Всенощное бдение и Литургию, но чаще все проводят праздничное Богослужение.

На Крестовоздвижение благодарят Бога за спасение и просят о здоровье и здоровье своих близких.

Наши предки верили, что животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла, поэтому в этот день также освящали в церкви самодельные крестики, которые клали в избы, в хлева, в амбары, в укромные места во дворе, а также воду.

Помимо этого, на Воздвижение соблюдают строгий пост - нельзя есть ни мясные, ни молочные продукты, даже если праздник приходится на воскресенье.

В народе бытуют пословицы: "Кто на Воздвижение постится - тому семь грехов простится" или "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется".

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

На Крестовоздвижение старались не начинать важных дел. Считалось, что они могут «заморозиться» на полпути, как и погода.

Также старались не отправляться в дальнюю дорогу. Предки считали, что в этот день можно забрести не туда, куда собирался.

В этот день и детям, и взрослым категорически запрещалось гулять на природе. Походы в лес, к водоемам или в поля в этот день предпринимать не рекомендуется.

Приметы на Воздвижение

В этот день змеи в норы прячутся.

На Воздвижение медведь в берлогу, змея в нору, а птицы на юг.

У доброй хозяйки в Воздвижение и пирог с капустой.

В Воздвижение с поля последняя копна движется.

С Воздвижения осень к зиме сдвигается.

Если в этот день дует холодный северный ветер, то следующее лето будет жарким.

В Воздвижение птицы лето за моря уносят.

Кто на Воздвижение пост не держит - на того семь грехов воздвигнутся.

Молитва воздвижению честного и животворящего Креста Господня

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего.