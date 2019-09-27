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Воздвижение Креста Господня - история и традиции праздника

07:16, 27 сентября 2019
Праздники
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Это единственный праздник в христианстве, которое берет начало в Библии / athos-ukraine.com

Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября. Этот день традиционно символизирует переход от осени к зиме. Как и многие православные праздники в Украине Крестовоздвижение наложилось на уже существовавшие народные традиции и приметы. Таким образом вышел симбиоз - соединение христианских и более древних, языческих, обрядов.

Воздвижение Креста Господня - история праздника

Праздник Воздвижение Креста Господня всегда отмечается в один и тот же день - 27 сентября. Это - уникальный праздник для христианства, ведь, не смотря на статус великого, он - единственный, чья история не берет начало в Библии.

Основой для дня Воздвижения Креста Господня стало предание более поздних лет. Согласно этому преданию, в 326 году н.е. у горы Голгофы, на которой распяли Иисуса, был найден Голгофский крест.

Древние книги гласят, что именно в тот год в Иерусалим приехала с визитом императрица Елена, позднее канонизированная и названная Равноапостольной Еленой. Она отправилась в Иерусалим на поиски Господних реликвий. И стала одной из первых, кто провел археологические раскопки в святых местах. Именно благодаря раскопкам под эгидой императрицы был найден Крест Господен, в честь которого и происходит празднество 27 сентября.

Фото: youtube

Традиции на Крестовоздвижение

На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего по традиции положено совершать Всенощное бдение и Литургию, но чаще все проводят праздничное Богослужение.

На Крестовоздвижение благодарят Бога за спасение и просят о здоровье и здоровье своих близких.

Наши предки верили, что животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла, поэтому в этот день также освящали в церкви самодельные крестики, которые клали в избы, в хлева, в амбары, в укромные места во дворе, а также воду.

Помимо этого, на Воздвижение соблюдают строгий пост - нельзя есть ни мясные, ни молочные продукты, даже если праздник приходится на воскресенье.

В народе бытуют пословицы: "Кто на Воздвижение постится - тому семь грехов простится" или "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется".

Фото: tvc.ru

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

На Крестовоздвижение старались не начинать важных дел. Считалось, что они могут «заморозиться» на полпути, как и погода.

Также старались не отправляться в дальнюю дорогу. Предки считали, что в этот день можно забрести не туда, куда собирался.

В этот день и детям, и взрослым категорически запрещалось гулять на природе. Походы в лес, к водоемам или в поля в этот день предпринимать не рекомендуется.

Приметы на Воздвижение

В этот день змеи в норы прячутся.

На Воздвижение медведь в берлогу, змея в нору, а птицы на юг.

У доброй хозяйки в Воздвижение и пирог с капустой.

В Воздвижение с поля последняя копна движется.

С Воздвижения осень к зиме сдвигается.

Если в этот день дует холодный северный ветер, то следующее лето будет жарким.

В Воздвижение птицы лето за моря уносят.

Кто на Воздвижение пост не держит - на того семь грехов воздвигнутся.

inforesist.org

Молитва воздвижению честного и животворящего Креста Господня

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего.

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Теги: #праздники#православные христианепогода в Одессе