Сегодня, 6 июня, верующие отмечают день Ксении Петербургской 2022, а все обладательницы этого прекрасного имени празднуют свои именины.
- История праздника Ксении
- Именины Ксении по церковному календарю
- Ксения: значение имени
- День ангела Ксении: поздравления
УНИАН расскажет историю праздника и предложит яркие поздравления.
История праздника Ксении
В этот день христиане почитают блаженную Ксению Петербургскую, которая жила в 18-19 веках в России. В часовню на ее могиле приезжает множество верующих. Люди обращаются с просьбами и помощи к святой, о чудесах и пророчествах которой ходят легенды.
История жизни блаженной Ксении удивительна. Она овдовела, когда ей было 26 лет, раздала все свое имущество и деньги и стала ходить по городу в лохмотьях, как юродивый. По ночам она молилась в поле, а днем учила людей праведности, давала советы и делала предсказания.
Ксения Петербургская - одна из самых почитаемых православных святых. Она взяла на себя подвиг юродства, один из самых сложных, из-за чего подвергалась насмешкам и презрению. Блаженная Ксения провела, блуждая по улицам в юродстве, около 45 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище Петербурга, где находится часовня ее имени.
Именины Ксении по церковному календарю
31 января – мученица Ксения;
6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Миласская;
20 марта – Преподобная мученица Ксения Петрухина;
6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;
26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);
15 сентября – преподобная мученица Ксения Черлина-Браиловская.
Ксения: значение имени
У имени греческое происхождение и значит оно "гостья", "иностранка". В славянских языках стало популярным имя Оксана (или Аксана) - как форма имени Ксения.
Ксении добрые, нежные и чувствительные. Отличаются честностью и спокойствием. Во взрослые годы становятся хорошими хозяйками. Потому и в подарок Ксюше лучше дарить что-то, что пригодится по хозяйству, или что-то вкусненькое, к примеру, можно заказать красивый торт.
Талисманом Ксений выступает кипарис и халцедон. Их цвет – серебристый. Лучше всего имя подходит Козерогам, Девам и Близнецам.
День ангела Ксении: поздравления
В День именин Ксении хочу пожелать от всей души хочу добрых позывов сердца, щедрости души, праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.
***
Желаю я Ксении милой
В День ангела светлый ее.
Остаться такой же красивой,
И выглядеть на миллион.
Пусть ангел тебя не оставит
От бед неусыпно хранит.
Удача пусть ждать не заставит,
И счастьем судьба одарит.
***
Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Милая, пусть на небе никогда не погаснут звезды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.
***
Желаю, Ксюша, быть счастливой,
Такой же бодрой и красивой,
В любовь ты поскорей поверь –
Она откроет в счастье дверь,
Хочу здоровья пожелать,
И в именины точно знать,
Что ты для счастья рождена,
Своим родным всегда нужна!
Православное поздравление с именинами Ксении
Пробил наш праздник, христианский час,
Позволь поздравить мне тебя сейчас,
И пожелать твоей семье любви,
Ведь для любви мы Богом созданы.
Не верь в разлуку и Христа прими,
Все страсти мигом от себя пусти,
Как Ксения святая поступай,
И Бога как свою любовь признай.
***
Преобразись как Ксения святая,
И к Богу свою веру обрати,
Быть праведным – забава не простая,
Старайся жить, собой руководи.
Пусть камень рухнет с плеч и не вернется,
Не надо страсть на душу громоздить,
И ангел пред тобою встрепенется,
Коль обещаешь Господа любить.