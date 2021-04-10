10 апреля - 100-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 265 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 10 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День брата и сестры, День банана, День рождения спички, Глобальный день работы из дома, День рождения английской булавки, День составления загадочных словарей, Международный день движения сопротивления, Всемирный день гомеопатии, Всемирный день холотропного дыхания.

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В США - День объятий с вашей собакой, День гольфиста, День круассанов с корицей, День детского массажа, День поощрения молодого писателя, День сельскохозяйственных животных, в Таиланде - День каучука, в Азербайджане - День строителя, в Исландии - День инженера, в Таджикистане - День внутренних войск.

Памятные даты 10 апреля, годовщины и события

В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут Королевы Анны» - первый в мире закон об авторском праве. Согласно этому документу, сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении этого срока право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок. Закон привел к бурному росту книгоиздательства. Во Франции соответствующий закон был принят гораздо позже – лишь в 1777 году.

В 1814 году в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший и до сих пор являющийся самым юным доктором наук.

В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

В 1875 году канадская полиция получила разрешение организовать пост в западной Канаде - позже он получил статус города Калгари.

В 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание.

В 1963 году в результате остановки реактора затонула американская атомная подводная лодка «Трешер», погиб весь экипаж - 129 человек.

В 1972 году состоялось подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

10 апреля 1973 года один из самых известных и богатых американских фотографов-папарацци Рон Галелла проиграл им же возбужденное дело «Галелла против Жаклин Онассис и Соединенных Штатов». Дело было построено на том, что Галелла обвинял вдову президента США Джона Кеннеди в том, что она при содействии агентов ФБР организовала его незаконное преследование. К слову, Рону до этого момента уже доставалось от других известных личностей: Марлон Брандо сломал ему челюсть и выбил четыре зуба, Ричард Бартон и Элизабет Тейлор натравили на него своих телохранителей. Но самые главные скандалы в жизни фотографа оказались связаны именно с Жаклин Кеннеди-Онассис. Буквально в течение пяти лет он не давал прохода Жаклин. Он появлялся как будто бы из ниоткуда: выскакивал из кустов в парке, когда она гуляла с детьми, забегал за ней в магазины и кафе, а однажды, переодетый мексиканским садовником, спрятав фотокамеру в тачку с мусором, проник даже на тщательно охраняемый собственный остров Онассиса. Поэтому суд начисто отмел все жалобы папарацци. Более того, фотографу было запрещено приближаться к самой ответчице и ее детям. От всего этого шума скандальная слава фотографа, естественно, только возросла. Его называют крестным отцом американской культуры папарацци, поскольку он полностью изменил правила игры на этом поле.

В 2019 году миру была представлена первая фотография черной дыры.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеПравославная церковь 10 апреля чтит память святого Иллариона, игумена Пеликитского. Другие названия праздника - «Илларион», «День Иллариона», «Евстрат», «Мать и мачеха». Считалось, что с этого дня снега больше не будет.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нужно строго соблюдать Великий пост. Нельзя ссорится и ругаться, отказывать в помощи просящим.

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Автор: Нана Черная