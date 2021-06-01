1 июня - 152-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 213 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 1 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День рождения «Супермена», День подтверждения новогоднего обещания, Всемирный день рифа, Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии.

В Польше - День без алкоголя, в США - День государственности штата Кентукки, День Оскара-ворчуна, День государственности штата Теннесси, День «Корабль не сдавать», День признательности рекрутерам здравоохранения, День смелости, День приема Геймлиха, День «Наденьте платье», День «Подбрось монетку», День «Скажи что-нибудь приятное», День ходьбы босиком, День оливок, День торта с фундуком, День друга по переписке, в Китае - День ребенка, в Камбодже - День посадки деревьев, в Монголии - День матери и ребенка, в Бенине - Фестиваль деревьев, в Канаде - День «Пухлой толстушки», в Кении - День свободы, в Грузии - День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба), в Японии - День смены одежды, в Тунисе - День Конституции, в Армении - День памяти святой Гаянэ, в Самоа - День независимости, в Малайзии - День даяков, в Палау - День президента, в Мексике - День военно-морского флота, в Индонезии - День Панча Сила.

Памятные даты 1 июня, годовщины и события

В 1479 году в Копенгагене был открыт первый в Дании университет.

В 1495 году появилось первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будут отдыхать украинцы в первый месяц летаВ 1831 году английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко.

В 1860 году принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий король Эдуард VII) заложил в Оттаве фундамент здания канадского парламента.

В 1862 году на всей территории США было запрещено рабство.

В 1869 году американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрический регистратор голосования.

В 1880 году в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) был установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.

В 1924 году со сборочного конвейера сошел первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

В 1935 году в Англии был введен экзамен на получение водительских прав.

В 1938 году вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил 10 центов. Уже к 1995 году сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Приключенческую историю придумал Джерри Сигел (1914–1996), а известный всем образ здоровячка в облегающем синем костюме с красной буквой S на груди создал художник Джо Шустер. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году.

В 1946 году впервые в Британии были выданы телевизионные лицензии. Они стояли 2 фунта.

В 1950 году фирма грамзаписи «Decca Records» выпустила первую в мире пластинку на 331⁄3 об/мин.

В 1967 году вышел альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» - лучший альбом всех времен по версии журнала «Rolling Stone».

В 1980 году начал работу телеканал Теда Тернера - «CNN» (Cable News Network). Это - первый круглосуточный информационный канал в мире.

В 2001 году в непальской столице Катманду наследный принц Дипендра расстрелял всю свою семью и застрелился сам, при этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеРелигиозные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцПравославная церковь 1 июня чтит память преподобного Иоанна Угличского. В народе день назвали Иван Долгий, или Ранние льны. По традиции в этот день пекут пироги и раздают их. Возвращаться домой с остатками пирогов нельзя, нужно отдать птицам, самому есть тоже не следует.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя подавать или одалживать хлеб и соль. Лучше вообще ничего ни у кого не просить.

Приметы на 1 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день дождливый - лето будет засушливым;

- прохладная погода - еще 40 дней не будет тепла;

- муравьи торопятся по своим делам - к теплой погоде, закрывают все ходы – к затяжным холодным дождям.

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Автор: Нана Черная