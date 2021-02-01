1 февраля - 32-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 333 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 января Юлианского календаря.

Какой праздник 1 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День Робинзона Крузо, День «Измените свой пароль», День десерта кейк-поп, Всемирный день хиджаба, стартует Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, Международный день белого вина «Фурминт».

В США - День отважных старух, День змеи, День темного шоколада, День свободы, День вставания, День футбольного похмелья, День пирога «Запеченная Аляска», в Ирландии - Праздник огней и факелов, День святой Бригитты, на Маврикии - День отмены рабства, в Руанде - День героев, в Венгрии - День провозглашения республики, в Алжире - День эвакуации, в Малайзии - День федеральных территорий, в Индии - День береговой охраны, в Никарагуа - День военно-воздушных сил, в Мексике - День Конституции.

Памятные даты 1 февраля, годовщины и события

Читайте такжеПраздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимыВ 1587 году состоялось подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

В 1790 году в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд.

В 1814 году произошло катастрофическое извержение вулкана Майон на острове Лусон, в результате которого поток лавы полностью уничтожил город Сагзава, погибли свыше 1200 человек.

В 1865 году было отменено рабство в США.

В 1884 году было опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

В 1893 году Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон - «Черная Мария».

В 1920 году была образована Королевская канадская конная полиция - федеральная полиция, отвечающая за государственную безопасность.

В 1930 году «Таймс» опубликовал первый кроссворд.

В 1949 году фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

В 1958 году был запущен в космос первый американский спутник.

В 1971 году федеральное исследование в США засвидетельствовало, что каждый третий студент курит марихуану.

1 февраля 1973 года впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин. Спустя два месяца уже десять из них заняли места в операционном зале. А еще через четверть века, в феврале 2001 года, женщина села и в кресло главы Лондонской биржи. Это была Клара Ферс, хрупкая блондинка, мать троих детей и обладательница огромного состояния. В момент назначения ей было 43 года, 21 из которых она проработала в лондонском фондовом мире - Сити. Как философски заметил один из брокеров-ветеранов: «С хаосом, порожденным мужчинами, справиться может только женщина». Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) считается самой интернациональной - на нее приходится около 50% международной торговли акциями, является акционерным обществом, чьи акции на ней же и обращаются. Это - третья по обороту биржа после Нью-Йоркской и Токийской.

В 1994 году вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

В 1996 году Эритрея перешла на Григорианский календарь.

16 января 2003 года стартовал американский космический корабль «Колумбия». 16-дневное пребывание «Колумбии» на орбите было полностью посвящено проведению научных экспериментов. Полет шаттла называли самым неординарным космическим полетом NASA. Его старт переносился несколько раз (он должен был стартовать еще в августе 2002 года, следующая дата старта была назначена на ноябрь). Накануне обсуждался вопрос наличия в «Колумбии» микротрещин. В системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, но это обстоятельство было признано безопасным для членов экипажа. Во время старта были предприняты беспрецедентные меры безопасности в связи с тем, что на борту челнока находился первый израильский астронавт Илан Рамон, один из лучших в Израиле боевых пилотов. В небо на всякий случай были подняты истребители. Они контролировали воздушное пространство в радиусе 40 километров от космодрома. Морские корабли держали под охраной акваторию шириной в 50 километров. Однако с обеспечением безопасности полета с технической точки зрения все было не так благополучно. 1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» разрушился в плотных слоях атмосферы при сходе с орбиты. Причиной стал дефект в термозащитном покрытии на передней кромке крыла, образовавшийся от удара оторвавшегося куска термоизоляционной пены топливного бака при старте. При сходе с орбиты в плотных слоях атмосферы в месте дефекта произошел перегрев корпуса сверх допустимого, что и привело к его разрушению. Все семь членов экипажа погибли: командир корабля Рик Хасбэнд, пилот Уильям МакКул, бортинженер Майкл Андерсон, научные специалисты Лорел Кларк, Дэвид Браун, Калпана Чавла и Илан Рамон. Калпана Чавла совершала свой второй полет, она была первой женщиной-астронавтом индийского происхождения. В течение почти пяти часов НАСА официально не подтверждало катастрофу и гибель экипажа. Лишь вечером на брифинге на космодроме на мысе Канаверал это сделал администратор НАСА Шон О'Киф. Он назвал 1 февраля трагическим «для семей астронавтов и всей нации». Президент США Джордж Буш лично позвонил семьям астронавтов, чтобы выразить соболезнования. В Вашингтоне над Белым домом и Капитолием были приспущены флаги.

В 2009 году Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 февраля чтит память Святого Макария, его еще называют Весноуказателем. В народе его считали целителем от многих болезней.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя тяжело физически работать, если не хотите так провести весь год. Не надевайте одежду черного и других темных цветов. Также лучше не стричься. Не сквернословьте.

Приметы на 1 февраля

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая сегодня погода, такой она будет в течение всего февраля;

- вьюга - она сохранится еще долгое время;

- сильный мороз – лето будет теплым.

1 февраля именины

Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Федора, Януария, Астины и Екатерины.

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Автор: Нана Черная