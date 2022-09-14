Речь идет об Овнах и Водолеях.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют разориться до конца текущей недели – 18 сентября.

Речь идет об Овнах и Водолеях.

Овен

В указанный период Овнов будут подстерегать опасности на каждом шагу. В особенности, их ждут встречи с неприятными людьми, которые способны повлиять на их положение на работе. Особенно опасными в эти дни для Овнов будут масштабные траты. Лучше повременить с какими-то глобальными покупками до более подходящих времен.

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Водолей

Водолеев на текущей неделе ждут перемены не в лучшую сторону, но это пока, в дальнейшем они могут положительно отразиться на их жизни в целом. Сейчас же вероятны основательные денежные потери, которые позитива вряд ли добавят. Астрологи рекомендуют ни в коем случае не трогать сделанные запасы, есть риск лишиться всего до последней копейки.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, жизнь представителей которых вскоре наладится.

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