Рожденные под этими знаками люди не смогут противостоять судьбе.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут неприятные и кардинальные перемены в жизни до конца текущей недели - до 19 февраля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди не смогут противостоять судьбе.

Знаки Зодиака, которым гарантированы перемены - чего ждать

Сложная и напряженная неделя ждет Овнов. Жизнь представителей данного знака пойдет под откос, удача на время покинет их. Домыслы и слухи станут причиной многих неприятностей. Для уменьшения возможных последствий астрологи советуют Овнам не прибегать к хитрости и не лгать. Также в указанный период Овнам грозит полная потеря мотивации, им будет сложно сосредоточиться на делах и продвижении к целям.

Видео дня

Напряженная неделя будет и у Тельцов. Они рискуют подпортить свою репутацию, потерять деньги и много времени. При этом самыми опасными для них днями астрологи называют среду и четверг. В их жизни могут появиться опасные и непредсказуемые люди, которые очень сильно повлияют на развитие событий. Лучше не переходить им дорогу, стараться быть максимально осторожными и внимательными.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых рискуют столкнуться с массой проблем и неприятностей на текущей неделе.

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