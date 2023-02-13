Рожденных под этими знаками женщины будут преследовать неудачи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых рискуют столкнуться с массой проблем и неприятностей на текущей неделе до 19 февраля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденных под этими знаками женщины будут преследовать неудачи.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - кому не повезет

Сложное время наступило для женщин-Львов. Их ждут сложные жизненные ситуации, неприятные новости и открытия. Астрологи прогнозируют, что у некоторых представительниц данного знака может получиться даже выжать из происходящего пользу для себя. Главное условие - не поддаваться панике, быть расчетливыми и четко планировать каждый свой шаг. Тогда Львицы даже смогут определить свое место в этом мире.

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Не менее сложная неделя может получиться у женщин-Водолеев. Неожиданные повороты судьбы изрядно их потрепают и помучают. Также в указанный период им не будут давать покоя хлопоты и бытовые дела. Астрологи советуют представительницам данного знака быть максимально внимательными и предельно осторожными.

Ранее астрологи назвали два знака Зодиака, которые окажутся на грани увольнения и получат нагоняй.

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