Осень явно не пройдет для них под счастливой звездой.

Тарологи рассказали, что эта осень принесет непростые испытания представителям двух знаков Зодиака. Полоса неудач настигнет их в самый неподходящий момент. Кому готовиться к проблемам и как избежать плохих событий - читайте ниже.

Дева

Ближайшие несколько месяцев будут очень непростыми для Дев. Они могут столкнуться с тотальным провалом на работе и в личной жизни. Масла в огонь подольют еще и проблемы с деньгами. Вам покажется, что все обрушится в один момент.

Тарологи советуют Девам предотвратить эту катастрофу. Вы сможете остановить запущенный механизм бомбы, если сделаете паузу и поймете, что идете не по своему пути. Решитесь изменить жизнь к лучшему и тогда все неудачи останутся позади, вы сумеете не упасть на самое дно, если найдете в себе смелость и начнете действовать.

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Козерог

Карты Таро пророчат Козерогам большие проблемы. Вы можете узнать о потере близкого человека, а ваш организм может дать сбой на фоне стресса. Поберегите себя и постарайтесь подготовиться к неприятностям заранее.

Подстелите соломку там, куда вы упадете. Вы точно знаете, где и когда ошиблись, а потому сделайте все возможное, чтобы вас не столкнули в пропасть из неудач. Если же вы теряетесь в догадках и не понимаете, в какой момент свернули не туда - посоветуйтесь с друзьями и семьей. Эти люди помогут вам все исправить.

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